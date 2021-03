Košarkarji Krke zmagali po podaljšku

Košarkarji Krke se danes veselijo zmage v Šenčurju. (Foto: KK GGD Šenčur)

Šenčur - Z nedeljsko tekmo v Šenčurju, kjer so gostovali košarkarji Krke, se je zaključilo 4. kolo drugega dela tekmovanja v Ligi Nova KBM. Oslabljeni Gorenjci so odigrali odlično tekmo, a so v zelo napeti tekmi na koncu, po podaljšku, igralci Krke vseeno odnesli zmago.

Krkaši so premagali GDD Šenčur s 102-98 (20-24, 21-25, 27-25, 24-18, 10-6) in dosegli drugo zaporedno zmago v Ligi za prvaka, hkrati tudi drugo pod vodstvo Daliborja Damjanovića.

Krkaši so začeli v petorki Nejc Barič, Jan Rebec, Luka Lapornik, Adin Vrabac in Milan Milovanović. V prvi četrtini sta bili moštvi izenačeni in sta se izmenjevali v vodstvu, prav ob koncu četrtine pa so domači prišli do največje prednosti, +4 (24-20). Na začetku druge četrtine so košarkarji Šenčurja zadeli štiri trojke zapored. V 13. minuti so povedli s 33-25, potem pa so se Krkaši do začetka 25. minute približali na dve točki (34-36). Domači so vzeli minuto odmora, po kateri so dosegli devet zaporednih točk in ob koncu 18. minute so prvič imeli dvomestno prednost (45-34). Do konca polčasa so se Krkaši približali na osem točk zaostanka (41-49).

V prvih štirih minutah drugega polčasa sta obe moštvi zadeli le po enkrat, potem pa so domači prišli do prednosti desetih točk (55-45). Krkaši so zaostanek prepolovili, potem pa so domači s šestimi zaporednimi točkami sredi 28. minute prišli do 11 točk prednosti (69-58). Krkaši so se do 30. minute približali na štiri točke (68-72), po 30. minutah pa je bilo 74-68 za Šenčur. Naši košarkarji so zadnjo četrtino začeli z delnim izidom 8-0 in prešli v vodstvo, ki so ga držali vse do 36. minute, ko so vodili s 83-79. Domači so nato v slabih dveh minutah naredili delni izid 11-0 in ušli na +7 (90-83), a se Krkaši niso predali. Zmanjševali so prednost domačih in se 14 sekund pred koncem po košu in zadetemu dodatnemu prostemu metu Bariča približali na dve točki zaostanka (90-92). Krkaši so nato z dobro obrambo prisili domače v napako, Barič pa je pes sekund pred koncem iz polaganja zadel za 92-92 in podaljšek.

V njem so bolje začeli Krkaši, ki so dosegli prve štiri točke. Domači so uspeli še enkrat preobrniti izid in so dobro minuto pred koncem povedli z 98-97. Krkaši so dobro obranili naslednji napad domačih, nato pa po zgrešenih polaganjih Bariča dobro skakali v napadu. 12 sekund pred koncem je Barič le zadel met za tri točke za novo vodstvo Krkašev, po zgrešenem metu domačih pa je Rok Stipčević z zadetima prostima metoma le potrdil pomembno Krkino zmago.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Vasilije Vučetić 17

Največ skokov: Jan Kosi 8

Največ asistenc: Rok Stipčević 7

Največ pridobljenih žog: Rok Stipčević, Miha Škedelj, Jan Rebec, Vasilije Vučetić in Milan Milovanović 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Rok Stipčević 18

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Pričakovali smo težko in izkazalo se je, a je bila res takšna. Nismo uspeli razviti svoje igre, saj smo igrali slabo v obrambi in dobili preveč lahkih košev. Nismo se postavili čvrsto. Čeprav sem opozarjal pred tekmo, da je Šenčur čvrsta in izkušena ekipa, smo slabo odgovorili na to. Na koncu je dobro to, da smo zmagali in da so fantje pokazali pravi karakter ob zaključku rednega dela in v podaljšku. Niso spustili glave, niso se predali in za to jim čestitam. Igrali so 45 minut, naslednjič pričakujem, da v skozi celo tekmo igramo tako kot v zadnjem delu in podaljšku te tekme.«

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM za prvaka dve zmagi in dva poraza, v naslednjem krogu pa že v torek, 23. 3., ob 20.30 gostijo moštvo Cedevite Olimpije.

