Gorele saje, tudi trava in podrast

22.3.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.15 so na Debencu, občina Mirna, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Volčje njive so goreče saje pogasili, pregledali okolico dimnika in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Gasili tudi v Dolžu

21. 3. 2021 ob 19.06 sta v bližini ulice Šmiklavž v naselju Dolž, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRANOVIČI na izvodu Vranoviči.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA, izvod Rondo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ;

- od 9.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 10.30 in 13.30 uro na območju TP Dolenji Leskovec lovski dom nizkonapetostno omrežje – Lovski dom; na območju nadzorništva Brežice med 8. in 11.30 uro na območju TP Artiče, nizkonapetostno omrežje – Glogov brod, ter na območju nadzorništva Mokronog med 8. in 14. uro na območju TP Veliki Cirnik.

M. K.