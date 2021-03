Danes o morebitnih novih ukrepih za zajezitev epidemije

22.3.2021 | 08:00

Infektologinja doc. dr. Mateja Logar je vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje. Pravi, da smo že na začetku tretjega vala epidemije. (STA)

Po naraščanju števila na novo potrjenih okužb z novim koronavirusom bo svetovalna skupina za covid-19 danes na rednem sestanku pretresala morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar je že v soboto ocenila, da smo na začetku tretjega vala epidemije covida-19.

Logarjeva je tako v soboto ob ponovnem naraščanju števila okužb v Sloveniji povedala, da je zelo verjetno, da se bo epidemiološka slika še slabšala in bodo potrebni nadaljnji ukrepi.

V petek je sedemdnevno povprečje na novo potrjenih okužb po več kot mesecu dni zopet preseglo številko 800, v soboto pa je glede na dan prej še naraslo in doseglo število 808. 14-dnevna pojavnost okužb je po podatkih vlade narasla za sedem na 500. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je število aktivnih primerov okužb naraslo na 10.554.

V soboto so sicer v Sloveniji opravili 2849 PCR testov in potrdili 516 okužb z novim koronavirusom, s čimer je delež pozitivnih testov znašal 18,1 odstotka. Naraslo je tako število hospitalizacij kot bolnikov na intenzivni negi. V bolnišnicah se je v soboto zdravilo 473 bolnikov, od tega 93 na intenzivni negi. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Medtem se danes skladno z odločitvijo vlade ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje poleg posavske in jugovzhodne regije odpirajo terase in vrtovi lokalov tudi v primorsko-notranjski regiji. V obalno-kraški regiji pa bodo lahko vrata pod določenimi pogoji odprle vse trgovine, kot to velja v preostalem delu države.

M. K.; STA