Premagali mestnega tekmeca in postavili še en mejnik

22.3.2021 | 08:00

Jožko Omerzel

Novo mesto

- V drugem kolu 1. Slovenske namiznoteniške lige sta se v Športnem centru Livada pomerila novomeška kluba – pred štirimi leti ustanovljeno Športno društvo SU in dolgoletni prvoligaš NTK Krka. V izjemno izenačenih in razburljivih obračunih, ki so upravičili naziv derbija, so na koncu zmago slavili SU-jevci.

Čeprav je Jožko Omerzel v novomeškem derbiju dobil le en dvoboj, je bil na koncu junak domače ekipe, saj je v odločilni tekmi s 3:0 premagal Aljaža Šmaljclja ter svoji ekipi zagotovil drugo letošnjo zmago. Za domačine sta bila v tri ure trajajočem obračunu po dvakrat uspešna brata Jure in Uroš Slatinšek, oba sta morala priznati premoč Lorencia Lupulesca, ki je bil boljši tudi od Jožka Omerzela, eno zmago pa je za Krko priboril še Tilen Novak.

»Premagati lokalnega tekmeca je v vseh športih nekaj posebnega in pri nas ni izjeme. Celotna ekipa je odigrala celotno tekmo kvalitetno. Ni nam vse šlo na roke kot prejšnjo soboto, a smo se držali zastavljenega načrta in na koncu slavili s tesnim izidom. Čestitke krkašem za dostojen odpor in dobro tekmo. Izjemno sem vesel, da je naš Jožko pri rezultatu 4:4 odigral tako zbrano in dodal tisto odločilno točko. Ekipa se razume v dvorani kot zunaj nje, rezultati pa so tudi odraz tega. Ta zmaga predstavlja še en mejnik v kratki zgodovini našega društva ter potrjuje dejstvo, da se načrtovano delo obrestuje,« je povedal trener in igralec Uroš Slatinšek.

20-letni Belokranjec v dresu ŠD SU Jožko Omerzel je priznal, da je bil tako kot na prvi tekmi v Ravnah na Koroškem izjemno živčen. »Kljub temu, da na treningih kažem dobre igre in čutim žogico, to na tekmi ne pokažem. Prva dva posamična dvoboja sem odigral slabše, a sem že drugo tekmo občutil, da igram bolj sproščeno. Pri rezultatu 4:4 sem končno prikazal igro s treningov in dodal tisto 5. točko in tako tudi pripomogel k skupni zmagi. Počutim se fenomenalno, še posebej, ker vem, da je ekipa računala name in jih nisem razočaral. Premagati dva favorita za naslov prvaka, pri čemer je eden od njih mestni tekmec, mi pomeni zelo veliko in tudi daje dodatno motivacijo ter samozavest za nadaljevanje sezone.«

Izidi 1. SNTL moški, 2. krog

V naslednjem kolu ŠD SU v sredo, 24. marca, gostuje pri NTD Kajuh Slovan, v soboto, 27. marca, pa doma gostijo ekipo z Mute.

S.G./ Foto: ŠD SU