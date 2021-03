Župančičevo sprehajališče: javna razsvetljava tudi na Foersterjevi ulici

22.3.2021 | 09:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V petek se je zaradi ugodnih vremenskih razmer predčasno zaključila druga etapa ureditve javne razsvetljave na Župančičevem sprehajališču od razcepa poti pri Pumpnci do Cegelnice. Ta teden se tako dela nadaljujejo na Foersterjevi ulici, od zaključka Župančičevega sprehajališča do trgovskega centra Rialto, kjer bo vzpostavljena delna zapora, sporočajo z mestne občine. Dela bodo trajala predvidoma do sredine aprila.

Zaključeni sta dve etapi ureditve razsvetljave Župančičevega sprehajališča, Mestna občina Novo mesto bo pa v sklopu ureditve tretje etape torej poskrbela za osvetlitev odseka priljubljenega sprehajališča med zaključkom Župančičevega sprehajališča in trgovskim centrom Rialto.

V času del, ki bodo potekala vsak dan med 7. in 17. uro, bo, kot omenjeno, na območju veljala delna zapora prometa.

M. K.