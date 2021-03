Za organizacije na področju kmetijstva na voljo do 355.000 evrov

22.3.2021 | 15:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Kmetijsko ministrstvo je v uradnem listu objavilo tri javne razpise za letošnjo pomoč društvom, zvezam in združenjem na področju kmetijstva ter Sindikatu kmetov Slovenije. Skupno je na voljo do 355.000 evrov, javni razpisi pa bodo odprti do vključno 2. aprila.

Na razpisu za pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju je na voljo do 54.000 evrov, in to do 29.000 evrov za organizacije, ki delujejo na širšem območju Slovenije, in do 25.000 evrov za tiste, ki delujejo na ožjem območju.

Na razpisu za pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja je skupaj na voljo do 291.000 evrov, do 150.000 evrov za večje in pomembnejše organizacije, do 106.000 evrov za rejske organizacije, do 25.000 evrov za ostale organizacije in do 10.000 evrov za organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja.

Na razpisu za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov je medtem na voljo do 10.000 evrov.

Kot poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je namen izvajanja ukrepov ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja ter spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju.

Ti javni razpisi naj bi prispevali k boljši organiziranosti civilnih pobud in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva.

STA; M. K.