'Veter v laseh' že, toda ... motoristi in mopedisti pozor!

22.3.2021 | 10:15

Agencija za varnost prometa

Agencija za varnost prometa motoriste in mopediste poziva k odgovorni in preudarni vožnji ter samozaščitnemu vedenju v prometu ter opozarja, naj ne precenjujejo svojih motorističnih izkušenj in ne podcenjujejo razmer na vozišču. Ostale voznike motornih vozil agencija poziva k dodatni previdnosti in pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu. Letos je bilo do 20. 2. v 36 prometnih nesrečah z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil 6 voznikov hudo, 19 pa lažje poškodovanih. Kar dve tretjini (23 od 36) prometnih nesreč so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami. V letu 2020 je umrlo 22 voznikov enoslednih motornih vozil (v letu 2019 pa 23), od tega 16 motoristov in 6 mopedistov ter dva potnika na motornem kolesu. Izmed 16 motoristov jih je kar 12 povzročilo prometno nesrečo, v kateri so umrli, 4 so umrli v naselju, 12 pa izven naselja. Izmed 6 mopedistov so 4 sami povzročili prometno nesrečo, v kateri so umrli, 3 v naselju, 3 pa izven naselja. Niti eden izmed 6 umrlih mopedistov ni imel zaščitne čelade. ''Naj začetek motoristične sezone ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa zmogljivosti motornega kolesa in svojih sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno uživanje v vožnji,'' še sporoča Agencija za varnost prometa.

Opozarja tudi, da je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalnega oprijema pnevmatik, zato je dodatna previdnost pri vožnji nujna. Sonce resda lahko dobro segreje površino v prisojnih legah, a kaj kmalu se motorist lahko znajde na senčnih, osojnih legah, kjer so pogoji za vožnjo povsem drugačni, vozišče je lahko tudi vlažno, v višjih predelih lahko na senčnih legah pričakujejo celo zmrzal. Poleg tega je zaradi zime na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipanja. ''Vožnjo prilagodite svojim sposobnostim obvladovanja motorja, ki najverjetneje niso na ravni lanske jeseni, saj je v vmesnem času veljalo veliko ukrepov za zajezitev epidemije, zaradi česar so mnogi jekleni konjički tudi ob lepšem vremenu ostali v garažah,'' dodajajo v agenciji ter nizajo naslednje nasvete ...

Motor mora biti tehnično brezhiben!

Preden se odpravijo na pot, naj se motoristi prepričajo, da je motor tehnično brezhiben. Predvsem pnevmatike, njihov tlak, zavore in luči so najpomembnejše. Preverite:

– stanje pnevmatik, saj je kakršnakoli poškodba lahko že nevarna, pa četudi z njo niste naredili veliko kilometrov,

– delovanje zavor še pred vožnjo in se prepričajte, ali so ročice nastavljene po vaši meri,

– nivo zavorne tekočine in stanje verige ter jo po potrebi podmažite,

– svetlobno opremo - ne zanašajte se samo na signale na armaturni plošči, ampak preverite dejansko delovanje luči.



Motoristi naj poskrbijo za dobro psihofizično kondicijo

Na pot naj se motoristi odpravijo spočiti. Nujno je, da poskrbijo za svojo varnost z uporabo dobre zaščitne opreme, v katero sodijo zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice. Najbolje je, da je oprema v živahnih ter opaznih barvah, da jih lahko drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo. Motoristi naj imajo med vožnjo tudi vedno prižgane luči. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in upoštevajo omejitev hitrosti. Poskrbijo naj za ustrezno načrtovanje postankov na poti, saj daljše vožnje še zdaleč ni pametno odpeljati brez odmora. Tveganja glede vožnje pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc so zelo visoka, zato je nujno, da na motor ali moped sedejo trezni. Agencija je pred časom izdala zloženko Ne prehitevaj življenja, motorist za vedno, kjer bodo tako začetniki kot tudi tisti bolj izkušeni našli veliko koristnih priporočil in nasvetov.

Agencija za varnost prometa želi ostale voznike motornih vozil spomniti, da je potrebna dodatna pazljivost in pozorno spremljanje prometa, saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše vidni.

M. K.