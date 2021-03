Bežal pred policisti, ustavile so ga ciprese in ograja

22.3.2021 | 10:50

Policisti PP Novo mesto so včeraj okoli 16.30 v Škrjančah pri Novem mestu ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste ter, kot smo že poročali, trčil v betonsko ograjo ter pri tem podrl še ciprese in se ustavil na dvorišču pred hišo. Med postopkom so ugotovili, da 52-letnik vozi neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 2460 evrov. Za omenjene kršitve Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi osem kazenskih točk.

Za volanom s poldrugim promilom - zato na streho

V noči na soboto so bili policisti PP Metlika obveščeni o prometni nesreči pri Podzemlju. Tam je voznik osebnega avtomobila Renault clio zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil na streho. 21-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev Zakona o nalezljivih boleznih mu bodo policisti izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila. 41-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,36 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Delovna nesreča

V petek nekaj po 13. uri je v podjetju na območju Ribnice prišlo do delovne nesreče. Delavcu je pri premikanju težjega nosilca le ta padel na nogo ter ga huje poškodoval.

M. K.