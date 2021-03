Tokrat skok okužb ob koncu tedna - če je nedelja indikator, se nam piše slabo; regija še rumena

22.3.2021 | 12:10

Številke se slabšajo, prav tako več ljudi potrebuje bolnišnično oskrbo. (foto: Bobo)

Včeraj so ob 1842 izvedenih PCR testih potrdili 290 okužb, kažejo podatki covid sledilnika. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 15,7 odstotkov. Za primerjavo - prejšnjo nedeljo je bilo ob 1625 PCR testih potrjenih 205 primerov ali 12,6 odstotka. Skok pozitivnih med nedeljama je tako kar 41,5 odstoten. Opravljenih je bilo tudi 6491 hitrih antigenskih testov.

Sedemdnevno povprečje se je tako znova zvišalo za odstotek in pol in je zdaj pri 825,1. Za prehod v rumeno fazo bi moralo povprečje pasti pod 600.

Prav tako več ljudi potrebuje bolnišnično oskrbo. Takšnih je danes 494, od teh jih 95 potrebuje intenzivno oskrbo, kar je dobra dva odstotka več kot včeraj. V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes (tako kot v soboto in včeraj) 28 covidnih bolnikov - včeraj so dva odpustili, a dva tudi sprejeli na zdravljenje.

Umrli so štirje bolniki s covidom-19.

Najmanjša pojavnost okužb v Posavju

Največjo pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev beležijo na Koroškem (704,5 v zadnjih 14 dneh in 396,7 v zadnjem tednu) in v obalno-kraški regiji (634 v zadnjih 14 dneh in 365,4 v zadnjem tednu), najmanjšo pa v Posavju (263,2 v zadnjih 14 dneh in 125 v zadnjem tednu) in primorsko-notranjski regiji (414,4 v zadnjih 14 dneh in 227,9 v zadnjem tednu). Slovensko povprečje sicer znaša 503,6 okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in 273,4 v zadnjem tednu.

V rumeni fazi ostajajo tri regije, poleg posavske in primorsko-notranjske regije še jugovzhodna Slovenija, se pa odmikamo od izpolnitve kriterijev za rumeno fazo za vso državo, saj se povečujeta tako sedemdnevno povprečno število okužb in število hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Odločitve o morebitnih novih ukrepih morda ne bodo znane že danes

Ob vnovičnem slabšanju epidemiološke slike v zadnjih dneh bo svetovalna skupina za covid-19 na današnjem rednem sestanku pretresala morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije. Vodja skupine Mateja Logar je že v soboto ocenila, da smo na začetku tretjega vala epidemije. Ni pa nujno, da bodo odločitve skupine znane že danes. Kot je pojasnila Logarjeva, je bila s strani vladne službe za odnose z javnostjo seznanjena, da danes ni predvidenih izjav o odločitvah svetovalne skupine.

Dodano ob 13.40:

Na ministrstvu za zdravje pa so navedli, da odločitev svetovalne skupine danes ne bodo pojasnjevali, ampak bodo javnost seznanili z ukrepi, ko bodo ti dokončno sprejeti, torej na vladi, česar pa ni pričakovati pred sredo.

M. K.