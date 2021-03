Dušan Harlander: Brez vode ni življenja

22.3.2021 | 13:20

Dušan Harlander, Igor Zorčič in Tjaša Žohar Čretnik (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ob svetovnem dnevu voda je novomeško enoto Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano obiskal predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki je pred glasovanjem o novem zakonu o vodah izrazil upanje, da bo odločitev poslancev sprejeta v duhu današnjega svetovnega dne.

O aktualnem stanju voda je spregovoril vodja novomeške izpostave Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Dušan Harlander: »Svetovni dan voda je namenjen osveščanju in opozarjanju, da so vodni viri omejeni in čedalje bolj ogroženi. Vode ni neskončno veliko in je zelo ranljiva. Brez vode ni življenja. Ta slogan ponuja veliko intelektualnih in filozofskih priložnosti. Pred dvema letoma je bilo geslo svetovnega dne voda Voda za vse, Slovenija pa je takrat sprejela cilj zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah vsem prebivalcem države.

Kako je danes s pitno vodo v Sloveniji? Danes se približno 93 odstotkov državljanov Slovenije oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov, s katerimi upravljajo strokovno usposobljene inštitucije, ponavadi so to komunalna podjetja. Na žalost imamo še vedno približno sedem odstotkov prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz manjših vodovodov, ki niso javni, ali pa iz vodnjakov s kapnico. V primerjavi z leti 2004 ali 2005, ko smo začeli meriti kakovost pitne vode na državni ravni, je do danes prišlo do zelo velikega izboljšanja pitne vode. Tedaj je bil delež fekalno onesnaženih okoli 20 odstotkov, zadnja leta pa se ta delež giblje med enim in dvema odstotkoma. Tudi kemijska skladnost je visoka, neskladnih je le približno en odstotek vzorcev. Pri tem gre največkrat za zaznano prisotnost različnih kovin, kar je predvsem posledica neustrezne hišne napeljave. So pa tudi primeri, ko je to posledica napak na vodovodnih omrežjih ali pa različnih dejavnosti, saj sem ter tja v vzorcih najdemo tudi ostanke pesticidov. Problem je tistih sedem odstotkov uporabnikov, ki niso priključeni na sistem javnega vodovoda, saj je v tem primeru voda velikokrat slabše kakovosti, na srečo pa se njihov delež iz leta v leto zmanjšuje.«

Za zaključek je Dušan Harlander opozoril, da čista voda ni pomembna le za življenje ljudi, ampak tudi za preživetje živali in rastlin, da brez čistih voda na Zemlji ni življenja, ter da onesnaževanje voda, predvsem pitne vode, ter onemogočanje dostopa do čiste pitne vode pomeni grobo poseganje v osnovne človekove pravice. »Zato bi si želel, da bi bil prav vsak dan v letu svetovni dan voda,« je še dodal.

Svetovni dan voda je razglasila Organizacija združenih narodov na okoljski konferenci v Riu leta 1992. Letošnji svetovni dan voda je posvečen celovitemu razmišljanju in vrednotenju pomena vode na našem planetu.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je izpostavil odločanje o zakonu o vodah: »Predlog zakona tudi v strokovni javnosti buri duhove. V zvezi s tem smo v Državnem zboru prejeli številna pisma in pobude. Moj namen je, da s to gesto, s svojim obiskom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ob svetovnem dnevu voda pokažem, da mora biti tudi politika odgovorna do dejstva, da smo po eni strani privilegirani z izjemno pitno vodo, kakršne marsikje po svetu nimajo, in da čista pitna voda postaja strateški vir in tržno blago. Pred politiko je pomembna odločitev. Upam, da bo ta sprejeta v duhu, ki ga zagovarja svetovni dan voda. Novela zakona je še predmet državnozborske presoje. Mislim, da so nekatere rešitve v njej dobre, nekatere pa so še diskutabilne. Politika mora vedno tehtati med gospodarskim in družbenim razvojem na eni strani in ohranjanjem narave na drugi strani. Upam, da bo na koncu odločitev prava.«

Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik je poudarila, da je svetovni dan voda priložnost za še poseben premislek o varnostni in vrednosti vode in o tem, kako lahko vodo še bolj zaščitimo in kaj lahko storimo za ta naravni vir ter kako bomo z njim dolgoročno ravnali.

I. Vidmar