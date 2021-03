Povečini še vedno cepijo skupino nad 75 let; v Novem mestu zaradi AstraZenece nekajdnevni zamik

22.3.2021 | 19:20

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Po Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti covidu-19. Po večjih zdravstvenih domovih (ZD) med starejšimi še vedno cepijo skupino nad 75 let, sicer pa tudi šolnike in kronične bolnike. Začelo se je tudi cepljenje drugih poklicnih skupin prebivalstva, pomembnih za delovanje države.

V ZD Novo mesto trenutno cepijo stare nad 75 let, posebno ranljive kronične bolnike, zaposlene v zdravstvu in zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vse znotraj skupin, za katere izvajajo cepljenje glede na strategijo, cepijo v 10-dnevnem roku od prijave, zaradi začasne zaustavitve cepljenja s cepivom AstraZenece pa je nastal nekajdnevni zamik.

Do zdaj so cepili 4531 ljudi, in sicer z vsemi cepivi, ki so na razpolago v državi. Med drugimi so cepili 565 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ta teden jih bodo cepili še 320, so pojasnili v domu.

V ZD Novo mesto cepljenje izvajajo glede na dobljene pošiljke cepiva. Če jih bodo dobili, bodo lahko prihodnji teden cepljenje nadaljevali. Cepiti nameravajo zaposlene v policiji, sodstvu, župane in direktorje občinskih uprav ter kronične bolnike, stare od 18 do 65 let, in dodatno prijavljene, stare nad 75 let. Na seznamu cepljenja imajo za zdaj 1500 kandidatov, so še sporočili.

STA; M. K.