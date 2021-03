FOTO: Gorelo v gozdu, v Šentjerneju pa v hiši; trčila traktor in kolesar

23.3.2021 | 07:00

Pri naselju Vejar je včeraj gorelo v gozdu. Nekaj fotografij intervencije tudi spodaj v fotogaleriji. (foto: PGD Lukovek)

Gorelo je tudi med Mirnopeško cesto v Novem mestu in tovarno Adria (foto: PGD Prečna)

Včeraj ob 16.19 je na Trdinovi cesti v Šentjerneju zagorelo v pritličju stanovanjske hiše velikosti 8 x 6 metrov. Požar se je nato razširil na drvarnico ob objektu in na celotno ostrešje objekta. Ogenj, ki je uničil drvarnico, ostrešje in mansardno stanovanje, so omejili in pogasili gasilci PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje in Groblje. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Trčila traktor in kolesar

Ob 14.00 sta v naselju Silovec, občina Brežice, trčila traktor in kolesar s kolesom. Poškodovanega kolesarja so reševalci NMP Brežice na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Brežice.

Gorelo v gozdu

Ob 12.34 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek so pogasili požar na površini dveh hektarjev. Ogenj je zajel gozdno podrast in ožgal precej dreves.

Ob 14.35 je med Mirnopeško cesto v Novem mestu in tovarno Adria gorelo v naravnem okolju. Požar na površini treh hektarjev so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Kamence in Prečna. Gorela je suha trava s podrasjot. V gozd razširjeni ogenj je ožgal 50 dreves.

Izteklo olje

Ob 6.56 je v naselju Obrežje, občina Brežice, na tovornem terminalu mejnega prehoda iz tovornega vozila izteklo hidravlično olje. Oljni madež so posuli z vpojnimi sredstvi gasilci PGE Krško.

Motena oskrba z vodo

Danes od 8.00 do 9.00 bo motena oskrba s pitno vodo v Gržeči vasi, zaradi nujnih vzdrževalnih del. Iz Komunale Brežice sporočajo, da se lahko zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod zidanice.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA, TP SONČNIKI, TP VRBOVCE, TP VEL. BAN, TP RŽIŠČE, TP VODENICE;

-od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK na izvodu OB CESTI DESNO;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU na izvodu DOLGA NJIVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Dol in Koprivnica Kladje med 8. in 10.30 uro ter na območju TP Drča in Prevole med 11. in 13.30 uro; na Področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Ključice med 12. in 14. uro.

