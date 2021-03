Vlada: Predloga za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov ter nočne omejitve gibanja nista utemeljena

23.3.2021 | 08:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji, da predloga za začasno zadržanje nočne omejitve gibanja in za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov nista utemeljena. Obe mnenji bo vlada poslala Ustavnemu sodišču RS, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada pojasnjuje, da so bili ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi prepoved gibanja v nočnem času, sprejeti "ob upoštevanju dognanj epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, vključno z omejevanjem nenadzorovanih oblik druženja v zasebnih prostorih, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19."

Prav tako vlada glede prepovedi zbiranja ljudi pojasnjuje, da so bili ukrepi sprejeti ob upoštevanju stroke, "usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19."

Menijo, da bi začasno zadržanje odlokov lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi državo lahko zajel tretji val okužb in povzročil zlom zdravstvenega sistema.

STA