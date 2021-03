Kobe z 31. mestom v Dresdnu blizu osebnemu rekordu

23.3.2021 | 07:40

Takole je Kobe zmagal na lanskem novomeškem polmaratonu. (foto: arhiv; R. N.)

Dresden - Slovenski maratonec, Novomeščan Primož Kobe (Krka) je v teku na 21 km v Dresdnu zasedel 31. mesto in s časom 1:05:13 za osebnim rekordom iz leta 2010 zaostal le 18 sekund. Zmagal je Nemec Richard Ringer (1:01:33).

"Veter je odnesel boljši izid, polmaraton je bil zelo težek, tudi temperature so bile le malo nad ničlo. Jezen sem nase, ker sem začel malo prehitro in potem trpel. Res je, da sem v zadnjih dveh tednih zelo veliko treniral, ker me že čez tri tedne čaka maratonski nastop. Nisem izpolnil pričakovanega časa 1:04, a mi ne preostane drugega, kot da se borim naprej," je nastop komentiral Kobe.

Udeleženec olimpijskega maratona v Londonu leta 2012 je konec prvega tedna v marcu na cestnem teku na 10 kilometrov v Berlinu progo pretekel v času novega slovenskega rekorda 29:21.

STA; M. K: