Gradnja vrtca v Dobovi poteka po načrtih

23.3.2021 | 09:10

Ivan Molan na ogledu gradbišča

Južna stran novega vrtca - pogled na terase

Notranjost vrtca dobiva obliko.

Pogled iz bodoče igralnice

Pogled na južno fasado novega vrtca

Pogled na vhod v vrtec

Dobova - Nov petoddelčni vrtec v Dobovi, ki ga gradi Občina Brežice, je pod streho, trenutno potekajo dela na ravnem delu strehe, vgrajujejo okna, izdeluje se fasada objekta, omet sten v notranjosti ... Rok za dokončanje gradbenih del je do 30. oktobra. V teku je javno naročilo za dobavo in montažo opreme, selitev v nove prostore vrtca pa je predvidena v prvi polovici leta 2022, sporočajo iz občine.

Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Ker je objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba, je bila prijava naložbe na javni poziv Eko sklada uspešna in občina je pridobila nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov. Ogrevanje bo potekalo na način talnega gretja, kot vir toplote za delovanje toplotnih črpalk pa se bodo uporabile geosonde, ki bodo omogočale tudi hlajenje prostorov.

Novi vrtec ima tri igralnice v pritličju (ena za starostno skupino 1-3, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino 3-6), dodatni dve (obe za starostno skupino 3-6) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor (namenjen tudi športnim dejavnostim otrok). Igralnice v pritličju imajo tudi zunanjo ograjeno in pokrito teraso. Terase so v nadaljevanju prav tako neposredno povezane z zunanjim igriščem vrtca. Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Na južni strani vrtca je bil na novo zgrajen oporni zid z namenom pridobitve dodatnih uporabnih zelenih površin za vrtec. Urejene bodo tudi parkirne površine z izvedbo rekonstrukcije cestnega priključka z navedenih parkirnih površin na lokalno cesto Kapele-Dobova.

Severni trakt objekta je namenjen pomožnim oz. servisnim prostorom: tu so vhodi oz. vetrolovi, stopnišče za dostop do prostorov v nadstropju, osebno dvigalo ob razdelilni kuhinji, shramba igral, garderobe in sanitarije za zaposlene, razdelilna kuhinja in pralnica. Izvedena je tudi povezava oz. pokriti dostop do športne dvorane. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca sta bila v okviru javno zasebnega partnerstva energetsko obnovljena tudi stavba OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in športna dvorana.

Občina Brežice letos gradi tudi nov pet oddelčni vrtec v Artičah, kjer dela prav tako potekajo kot načrtovano. Gradnja je predvidena do novembra, v teku je javno naročilo za dobavo in montažo opreme za vrtec, še sporočajo z občine.

M. K.

Zvočni zapisi Ivan Molan o poteku gradnje novega vrtca v Dobovi Ivan Molan o poteku gradnje novega vrtca v Dobovi