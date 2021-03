Alen Čulk ostaja trebanjski lev do 2025

23.3.2021 | 10:00

Alen Čulk (foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Vodstvo Rokometnega klluba Trimo Trebnje še naprej ohranja politiko postopnega vključevanja domačih igralcev v prvo ekipo. Del slednje bo v prihodnjih štirih letih tudi perspektivni produkt trebanjske rokometne šole Alen Čulk, sporočajo iz Trebnjega.

18-letni Alen Čulk je prve igralske korake naredil že v mini rokometni šoli, pod taktirko številnih uspešnih trenerjev. Za njegov razvoj so tekom igranja v različnih mlajših selekcijah skrbeli David Lipoglavšek, Alojz in Marko Radelj, Benjamin Teraš, Roman Zarabec, Roman Šavrič in Tim Butkovec, letos pa se je v nadaljevanju sezone priključil tudi treningom prve ekipe pod taktirko Uroša Zormana.

V letošnji sezoni je za mladinsko ekipo do sedaj odigral šest tekem in vknjižil 24 zadetkov, za člansko moštvo, kjer je sicer debitiral že lani proti Mariboru (1 zadetek), pa se na drugi dosedanji tekmi izkazal z zadetkom proti Jeruzalemu iz Ormoža.

Čulk je s klubom podpisal prvo pogodbo, ki mu omogoča igranje med trebanjskimi levi še vsaj štiri leta, do konca sezona 2024/2025. Gre za enega izmed perspektivnejših produktov trebanjske šole, s čimer nadaljuje klubsko vizijo vključevanja domačih igralcev v člansko ekipo, sporočajo iz RK Trimo Trebnje.

Alen Čulk, igralec RK Trimo Trebnje:

»Ponosen sem, da lahko igram za trebanjske leve, kjer imam odlične možnosti za napredek. Klub mi stoji ob strani, ima visoke ambicije, priložnost pa sem z veseljem zagrabil. Vodstvu kluba se zahvaljujem za zaupanje, svojo željo pa bom pokazal tudi na igrišču.«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje:

»Vesel sem, da je Alen Čulk naslednji perspektivni domači igralec, na katerega resno računamo v prihodnosti. Prva pogodba je dokaz dobrega dela njega in vseh trenerjev, ki so bili vpeti v njegov razvoj. V prihodnje mu želim veliko dobrih tekem in sreče na parketu.«

M. K.