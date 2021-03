Policisti se zahvaljujejo odgovornim sosedom - z njihovo pomočjo prijeli vlomilca; spet pa na delu različni ''delavci''

Včeraj ob 12. uri so bili policisti obveščeni o dveh sumljivih osebah, ki naj bi se na območju Spodnjega Starega Grada lahko pripravljali ''na izvrševanje kaznivih dejanj,'' danes sporočajo s PU Novo mesto. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so v razgovorih z občani pridobili koristne informacije o opisu neznancev in smeri njunega bega. Prav na podlagi teh podatkov so policisti PP Krško okoli 16. ure na območju Spodnje Libne izsledili in prijeli dva mladoletnika. Ugotovili so, da sta vlomila v stanovanjsko hišo v Spodnjem Starem Gradu. Odnesla nista ničesar, z vlomom pa sta povzročila za okoli 1.500 evrov premoženjske škode.

Osumljenca, ki sta pobegnila iz vzgojnega zavoda, so pridržali in ju predali osebju zavoda. Po zaključeni preiskavi bodo zoper oba na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Za odgovorno ravnanje se policisti zahvaljujejo vsem občanom, ki so'' bili pozorni na sumljive okoliščine v njihovem okolju in so policistom posredovali informacije.''

Oškodovanca zvabila iz hiše in mu ukradla denar

Okoli 11.30 sta se na dvorišče stanovanjske hiše v okolici Sevnice z osebnim avtomobilom pripeljala dva neznanca. S pretvezo o predstavitvi trase nove ceste je eden izmed njiju oškodovanca zvabil iz hiše, drugi pa je izkoristil njegovo nepazljivost, vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel okoli 1500 evrov. Oškodovanec je šele po njunem odhodu ugotovil, da je bil žrtev kaznivega dejanja. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Policisti občanom ponovno svetujejo, naj bodo previdni ob obisku neznancev. Največ podobnih tatvin so obravnavali v dopoldanskih urah, ko so starejši običajno sami doma. Svetujejo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre dejansko za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa, da osebo odslovijo in ji naročijo, da se vrne kasneje, ko bo ob obisku prisoten še kdo od domačih ali oseba, ki jo poznajo, ji zaupajo. Neznano osebo naj imajo ves čas pod nadzorom in je ne vabijo v hišo. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj vrata zaklepajo, imajo ključ pri sebi in so pozorni na osebni opis osebe, znamko in tip ter registrsko številko vozila. V primeru, da postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

