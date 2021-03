Število okužb spet višje, se obetajo novi ukrepi? Koliko je cepljenih zdravnikov in ostalega osebja v SB NM?

23.3.2021 | 11:40

Foto: Bobo

Epidemiološka slika se je znova poslabšala. Včeraj so ob 5022 testih potrdili 981 okužb, delež pozitivnih izvidov je tako bil 19,5-odstoten. Opravili so tudi 47.037 hitrih antigenskih testov. Za primerjavo, prejšnji ponedeljek so potrdili 918 okužb.

Sedemdnevno povprečje se je tako dvignilo za dober odstotek in zdaj šteje že 834,1.

Aktivnih primerov je 10.874.

Največjo pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev beležijo na Koroškem (688,9 v zadnjih 14 dneh in 403,8 v zadnjem tednu), v obalno-kraški regiji (643,4 v zadnjih 14 dneh in 367,1 v zadnjem tednu) in zasavski regiji (647,4 v zadnjih 14 dneh in 358,7 v zadnjem tednu), najmanjšo pa v Posavju (267,2 v zadnjih 14 dneh in 134,2 v zadnjem tednu). Slovensko povprečje sicer znaša 514,9 okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in 276,4 v zadnjem tednu.

Med občinami glede na v ponedeljek potrjene okužbe izstopajo naslednje občine: Celje z 52 potrjenimi okužbami, Nova Gorica z 31, Žalec s 27, Novo mesto jih je imelo 26, Koper 21, Grosuplje in Piran 18, Litija 17, Ivančna Gorica 16, Šentjur 15, Brežice in Sežana 14. V Ljubljani je bilo potrjenih 120 novih okužb, v Mariboru pa 53.

Včeraj se je sicer sestala svetovalna skupina za covid-19 in pretresala morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije. Na ministrstvu za zdravje so sicer včeraj navedli, da odločitev svetovalne skupine ne bodo pojasnjevali, ampak bodo javnost seznanili z ukrepi, ko bodo ti dokončno sprejeti, torej na vladi, česar pa ni pričakovati pred sredo. Vodja skupine Mateja Logar je že v soboto ocenila, da smo na začetku tretjega vala epidemije.

V bolnišnici danes leži 507 bolnikov s covidom-19, na intenzivni terapiji ji je 97. Umrlo je devet bolnikov.

V SB Novo mesto imajo danes 27 covidnih bolnikov (včeraj 28 - tri so odpustili in dva sprejeli); od tega 7 na intenzivnem oddelku.

Kaj tretji val epidemije pomeni za SB Novo mesto?

Novomeška bolnišnica sicer, kot je znano, zaradi zaprtja brežiške covid bolnišnice sprejema covid bolnike tudi iz Posavja.

Vodstvo SB Novo mesto sporoča, da so uspeli zagnati predvsem operativni program, opažajo pa tudi pri njih, da število okužb rahlo narašča.

V SBNM se je do sedaj cepilo 120 zdravnikov oz. 59 % zdravnikov. Z virusom je bilo potrjeno okuženih 58 zdravnikov oz. 28 % zdravnikov. Skupaj imajo tako 87 % zaščitenost zdravnikov.

Ostalih zdravstvenih delavcev so cepili 238 oz. 36 %. Za covidom je vseh ostalih zdravstvenih delavcev do sedaj zbolelo 238 oz. 36 %. Skupaj je njihova zaščitenost 72 %.

Cepili so tudi 121 nezdravstvenih delavcev (38 %). Do sedaj je bilo med njimi potrjenih okuženih 54 oz. 17 %. Tako je zaščitenost nezdravstvenih delavcev 55 %, sporočajo iz SB.

Skupna zaščitenost vseh zaposlenih v bolnišnici je 70 %.

''Zato verjamemo, da nas tretji val ne bo močno kadrovsko ohromil, smo pa previdni in na situacijo v največji možni meri pripravljeni,'' sporočajo iz SB Novo mesto.

M. K.