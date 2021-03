FOTO: Zasegli orožje; namesto 90 skoraj 170 km/h

23.3.2021 | 12:50

Na Kočevskem je voznik omejitev prekoračil za kar 80 kilometrov na uro. (vse fotografije: PU Ljubljana)

Gornje Ložine - na tem odseku je veliko kolesarjev in divjadi.

Zaseženi revolver in naboji

Grosupeljski policisti so včeraj na območju Novega mesta na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišni preiskavi pri 35- in 36-letniku. V preiskavah so pri 35-letniku zasegli 105 različnih nabojev ter revolver znamke Smith&Wesson. Zoper kršitelja bo po analizi orožja in nabojev izveden ustrezen ukrep.

Namesto 90 skoraj 170 km/h

Kočevski policisti so v nedeljo okoli 12. ure na cesti med Kočevjem in Ribnico, v bližini kraja Gornje Ložine, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti na 90 km/h vozil s hitrostjo kar 167 km/h. Na navedenem delu ceste je odcep na stransko cesto, prav tako pa poteka v gozdu, kjer cesto večkrat prečka tudi divjad. Takšna vožnja pa še posebno nevarnost predstavlja za kolesarje, ki jih je na tem odseku veliko. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Za omenjeni prekršek je predvidena globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Hudo poškodovan kolesar

Včeraj ob 14. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarja in traktorista v Silovcu. Nesrečo je povzročil 78-letni traktorist, ki je ob vključevanju na glavno cesto izsilil prednost 20-letnemu kolesarju, ki je kolesaril iz smeri Silovca proti Sromljam. Kolesar se je poskušal izogniti trčenju, pri tem pa izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval. Zoper povzročitelja prometne nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

Policisti PP Novo mesto so bili okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči na Kočevarjevi ulici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo. Ugotovili so, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 20-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,01 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Dobovi so brežiški policisti nekaj pred 20. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xara. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,56 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili v mlekomat

V Ivančni Gorici je bilo vlomljeno v mlekomat, od koder je bil ukraden denar. Škoda znaša okoli 300 evrov.

Šest skritih med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo dveh tovornih vozil bolgarskih registrskih oznak odkrili šest državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.