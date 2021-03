Slabo kaže - vse bolnišnice (tudi brežiška) spet covidne bolnišnice

23.3.2021 | 14:40

Covidna bolnišnica bo v naši regiji poleg novomeške spet tudi brežiška SB. (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Brežice - Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja so vse bolnišnice spet covidne bolnišnice, je danes povedal koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Tako bosta morali brežiška in izolska bolnišnica spet začeti sprejemati covidne bolnike, ostale (tudi novomeška) bodo morale povečati kapacitete, namenjene za covidne bolnike.

"Na žalost moram reči, da je tudi v bolnišnicah tretji val," je na novinarski konferenci o covidu-19 povedal Carotta.

Za prilagoditev na drugo fazo izhodne strategije, kamor bolnišnice uvrščajo zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v državi, imajo na voljo 48 ur. To pomeni, da bodo morale imeti na voljo deset odstotkov kapacitet za covidne bolnike, v Kliniki Golnik je ta delež 15-odstoten.

V drugo fazo izhodne strategije so bolnišnice prešle, ker se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov povzpelo nad 500. To število je meja med drugo in tretjo fazo, po kateri manjšim bolnišnicam ni bilo več treba sprejemati novih covidnih bolnikov.

Tako sta bolnišnici Brežice in Izola postali prvi bolnišnici, kjer niso več zdravili tovrstnih bolnikov, je povedal Carotta in dodal, da se bosta zdaj morali ponovno aktivirati.

Carotta je tudi povedal, da so tretji epidemični val pričakovali že v januarju, ko se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov nekoliko povečalo, a takratno povišanje števila hospitaliziranih ni bilo zaradi začetka tretjega vala, ampak zaradi druženj med novoletnimi prazniki. V naslednjih mesecih se je število hospitaliziranih vztrajno zmanjševalo, tako je bilo konec januarja 1066 hospitaliziranih, konec februarja pa le 542, torej se je prepolovilo. Najmanj hospitaliziranih covidnih bolnikov je bilo 13. marca.

Zato so pripravili izhodno strategijo, ki bi pomenila usklajeno sproščanje posteljnih kapacitet za covidne bolnike in normalizacijo celotnega zdravstvenega sistema.

Tako so določili, da bolnišnice preidejo v prvo fazo izhodne strategije, ko število hospitaliziranih covidnih bolnikov pade pod 900. V tej fazi so vse bolnišnice zmanjšale svoje kapacitete, namenjene za covidne bolnike, na 15 odstotkov, oba klinična centra na 10 odstotkov in klinika za pljučne bolezni Golnik pa na 20 odstotkov.

V drugi fazi, ki se je začela, ko je število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 700, so vse bolnišnice zmanjšale posteljne kapacitete za covidne bolnike na 10 odstotkov, na Golniku pa na 15 odstotkov.

V tretji fazi bolnišnice z manjšimi posteljnimi kapacitetami niso več sprejemale novih covidnih bolnikov, bi pa še zdravili že sprejete bolnike. Na ta način bi postale necovidne bolnišnice, kar je v tem času tudi uspelo bolnišnicama Brežice in Izola.

V četrti fazi, ko število hospitaliziranih pade pod 300, pa se iz sistema covidnih bolnišnic izključi še bolnišnice Murska Sobota, Jesenice in Slovenj Gradec. Ko se bo število covidnih bolnikov spustilo pod 100, jih bodo obravnavali le še v obeh kliničnih centrih in na Golniku.

M. K.; STA