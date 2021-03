VIDEO: Nasilna smrt 77-letnika iz okolice Grosupljega; maščevanje pripadnikov romske skupnosti?

23.3.2021 | 13:45

Ljubljana/Grosuplje - Policisti obravnavajo nasilno smrt 77-letnega moškega z območja Grosupljega. Obsežna kriminalistična preiskava trenutno še poteka. Motiv in storilec kaznivega dejanja še nista znana, je v današnji izjavi za medije pojasnil vodja skupine za krvne in seksualne delikte sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Gregor Mlakar.

"Policijska uprava Ljubljana je bila v petek ob 12.30 obveščena o najdbi hudo poškodovanega 77-letnika. Policisti in reševalci so poskušali na kraju poškodovancu nuditi potrebno pomoč, vendar je moški zaradi hudih poškodb na kraju umrl," je povedal Mlakar.

Kraj dogodka so zavarovali, izvedli so tudi prve nujne preiskovalne ukrepe. Ugotovili so, da je smrt posledica kaznivega dejanja. Poleg policistov in kriminalistov sta se ogleda kraja udeležili tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec, je dejal Mlakar.

Policija širšo okolico kraja dejanja še preiskuje. Zaradi interesa preiskave Mlakar sicer ni mogel razkriti vseh podrobnosti tega dogodka, saj preverjajo vse okoliščine storjenega kaznivega dejanja. Podrobnosti bodo tako znane šele ob zaključku policijske preiskave.

Storilec kaznivega dejanja umora, za katerega je zakonodajalec predpisal najmanj 15-letno zaporno kazen, sicer še ni znan, prav tako na policiji še nimajo konkretnih osumljencev, je povedal Mlakar.

Na novinarsko vprašanje glede govoric, ki se širijo po Grosupljem, da naj bi bila smrt nekakšno maščevanje pripadnikov romske skupnosti, je Mlakar odgovoril, da je preiskava zastavljena širše, pregledujejo pa tudi te možnosti.

Kar se tiče morebitnih motivov za umor je Mlakar pojasnil, da gledajo širše in bodo postopoma izključevali posamezne motive.

Po neuradnih podatkih naj bi bila žrtev vaški posebnež S. K., ki je z bratom živel v gozdu, brat pa naj bi pred kratkim umrl. Znan je bil po tem, da so ga kar naprej videvali na kolesu.

Tisti, ki so 77-letnika poznali, so na družbenem omrežju zapisali, da je imel pokojnik mačke in izrazili zaskrbljenost, kdo bo sedaj skrbel za živali.

M. K.; STA