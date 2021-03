Za kolesarske poti v Ivančni Gorici tudi evropski denar

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Ivančna Gorica - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za gradnjo kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica. Za projekt bo v okviru dogovora za razvoj osrednjeslovenske razvojne regije namenjenih dobra dva milijona evrov, od tega jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot milijon.

Občina Ivančna Gorica bo v okviru projekta zgradila 9,2 kilometra kolesarskih povezav, od tega bo 4,2 kilometra kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini, ki je ločena od površin za ostale prometne načine, pet kilometrov pa po javnih cestah, so projekt strnili na omenjeni vladni službi.

Kot so dodali, bo občina s s tem prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti - predvsem za dnevne migracije, pa tudi k izboljšanju prometne varnosti in pogojev za kolesarje. "Izgradnja kolesarskih povezav se bo posredno pozitivno odrazila tudi na turistični atraktivnosti občine," so prepričani.

M. K.