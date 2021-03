Spravite račune, denar boste dobili nazaj!

24.3.2021 | 14:10

Na centralni čistilni napravi v Šmalčji vasi pred tovornjakom za odvoz grezničnih gošč (od leve proti desni): Gašper Bregar, Matej Hudoklin in Jože Simončič.

Jože Simončič

Šentjernej - Po odkupu koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda je Občina Šentjernej 1. januarja prevzela čistilno naprave in zaposlene po koncesijski pogodbi, izvajanja gospodarske javne službe pa je prenesla na občinsko javno podjetje EDŠ.

Kot pove župan Jože Simončič, so vse to uspešno opravili, zgodba je zaključena, zadovoljen je tudi zaradi racionalizacije. Prihranek, gre za okrog 130.000 evrov na letni ravni, bodo uporabili za druge prepotrebne investicije v občini.

Čistilna naprava v Šmalčji vasi je sedaj v občinski lasti, dejavnost pa izvaja občinsko javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (JP EDŠ).

Januarja so na občini skupaj s Komunalo Novo mesto začeli pripravljati Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ta bo za vsa naselja v občini določil način izvedbe čiščenja.

Najprej program, nato pravilnik

»Vsako gospodinjstvo bo tako imelo načrt reševanja odpadnih voda, ali bo priključeno na javno kanalizacijo ali pa bo potrebno postaviti male komunale čistilne naprave (MKČN). V občini imamo 17 aglomeracij in program bo pokazal, ali gre vsaka v celoti, delno ali pa tudi ne gre na javni kanal. Mogoče so tako individualne kot vaške čistilne naprave,« pove župan, ki računa, da bodo jeseni ta program za potrjevanje svetniki imeli na mizah.

Šele sprejet program bo omogočil sprejem tako težko pričakovanega pravilnika za subvencioniranje MKČN in izplačilo subvencij za vse, ki so jih že vgradili. Letos je občina v proračun zanje namenila 50 tisoč evrov. »Računam, da bi konec letošnjega leta lahko začeli z izplačevanjem, za to se res trudimo,« pove Simončič.

V občini so ljudje do zdaj z lastnimi sredstvi že vgradili preko 130 MKČN, zato je pomembno vedeti, da bodo občani to lahko delno dobili nazaj. »Ljudem svetujemo, naj spravijo račune in vsak, ki jo priključi, mora izvajalca obvestiti, da jo prevzame. Ko bo razpis, se bodo z dokumentacijo lahko javili,« pove župan.

Več za MKČN

Franc Hudoklin

V naslednjih letih bo občina tako morala za subvencioniranje MKČN namenjati več, saj so do sedaj namenjena sredstva ostajala, na kar je na sejah večkrat opozarjal svetnik Franc Hudoklin (SLS).

To potrdi tudi Simončič. »Na začetku bomo namenili večjo vsoto, potem pa bomo znesek letno razpisovali glede na program. Če bo potrebnih veliko MKČN, bo znesek večji in obratno, prilagajali se bomo,« obljubi in pove, da pri urejanju komunalnih zadev upajo na več kohezijskih sredstev.

Besedilo in foto: L. Markelj