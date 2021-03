Gorel gospodarski objekt, hišo obvarovali

24.3.2021 | 07:00

Sinoči ob 22.18 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, gorel gospodarski objekt. Gasilci PGE Krško, PGD Veliki Kamen in PGD Senovo so požar pogasili, iznesli plinski jeklenki iz objekta, pregledali objekt s termovizijsko kamero ter preprečili širitev požara na bližnji stanovanjski objekt. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec Elektra Celje, ki je izklopil električno napajanje v objektu. Gasilci PGD Veliki Kamen so ostali na gasilski straži.

Gorela suha trava

Ob 18.50 je v bližini Bojanje vasi, občina Metlika, gorela suha trava s podrastjo. Gasilci PGD Radovica so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 23.22 so posredovali gasilci PGD Boštanj v Jablanici, kjer so se v dimniku stanovanjskega objekta vžgale saej. Gasilci so požar pogasili, opravili pregled s termo kamero, očistili dimnik, ki je bil poškodovan, in odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Počistili dvorišče

Minulo noč ob 00.16 so na Florjanski ulici v Sevnici posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so na površini okoli 50 kvadratnih metrih posipali in očistili razlite motorne tekočine na dvorišču stanovanjskega objekta ter odklopili akumulator na vozilu.

Veter podrl drevo

Ob 10.55 se je na cesto Boštanj–Tržišče, občina Sevnica, zaradi močnega sunka vetra podrlo drevo. Oviro, ki je oteževala promet so razrezali in odstranili delavci cestnega podjetja.

Motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica - območje Planinske ceste, Pot na Zajčjo goro, Bohorska in Kozjanska ulica obveščajo, da bo danes, predvidoma od 7. do 14. ure, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Omarica na drogu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:30 do 10:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KURJA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gradišče danes med 8:30 in 10:00 uro, na območju TP Mrčna Sela med 10:30 in 12:00 uro, na območju TP Lipni vrh med 12:30 in 14:00 uro, na območju TP Dobrava Pristava, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Šutni pa med 08:30 in 12:00 uro.

M. K.