V derbiju s Krko uspešnejša Cedevita Olimpija

24.3.2021 | 07:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Včeraj smo dočakali prvi največji derbi slovenske klubske košarke v Ligi Nova KBM v sezoni 2020/2021. V 5. kolu drugega dela Lige Nova KBM je v Novem mestu domača Krka pred televizijskim avditorijem gostila Cedevito Olimpijo, gostje pa so bili na koncu boljši za 13 točk - 76:63 (15:24, 39:34, 60:51) . Preostale tekme 5. kola bodo odigrane v soboto, 27. marca.

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Petek (Maribor), Grbić (Ljubljana), Rener (Koper).

* Krka: Stergar 2 (2:2), Camphor 7, Vrabac 9 (1:2), Barič 3, Kosi 1 (1:2), Škifič 7, Škedelj 4 (2:2), Lapornik 7 (4:5), Rebec 6, Vučetić 13 (4:4), Milovanović 4.

* Cedevita Olimpija: Perry 9 (3:4), Hopkins 19 (7:8), Duščak 1 (1:2), Murić 11 (1:2), Brown 2 (2:2), Hodžić 6, Jones 19 (1:1), Dimec 4 (2:2), Marinković 4 (2:2), Rupnik 1 (1:2).

* Prosti meti: Krka 14:17, Cedevita Olimpija 20:25.

* Met za tri točke: Krka 9:31 (Vučetić 3, Rebec 2, Barič, Škifič, Lapornik, Camphor), Cedevita Olimpija 12:26 (Jones 4, Perry 2, Hopkins 2, Murić 2, Hodžić 2).

* Osebne napake: Krka 27, Cedevita Olimpija 23.

* Pet osebnih: Škifič (33.).

Novomeščani tudi po četrtem dvoboju v tej sezoni ostajajo brez zmage proti Ljubljančanom. Izgubili so slovenski superpokal na začetku sezone ter obe srečanji v regionalnem tekmovanju Aba.

Gostje so v ospredje prišli v drugi polovici druge četrtine z delnim izidom 14:3 in prednosti do konca tekme niso izpustili iz rok.

Ob odsotnosti Jake Blažiča zaradi zdravstvenih težav je imela Cedevita Olimpija le dva razpoložena igralca. Mikael Hopkins je zbral 19 točk in enajst skokov, Jarrod Jones pa je 19 točk dosegel ob metu iz igre 7:11 (trojke 4:5). Pri domačih je do dvomestnega števila točk prišel le Vasilije Vučetić (13).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Fantom lahko čestitam za pristop, energijo in osredotočenost v prve polčasom. V določenih momentih nam je padla zbranost, saj smo se začeli ukvarjati s sodniškimi odločitvami. To smo prenesli tudi v drugi polčas in zato izgubili našo igro in zbranost. Olimpija je to začutila, stopila na plin in mi nismo več našli odgovor. Za naslednje podobne težke tekme je nauk, da moramo oddelati svoj posel. Mi smo zato tu, da igramo, sodniki, da sodijo, in mi se moramo osredotočiti samo na svojo igro, svoje dogovore. Enostavno moramo iti preko teh stvari.«

Rogaška je naslednji nasprotnik obe ekip; Krka se bo s Slatinčani pomerila 30. marca v Novem mestu, Ljubljančani pa 2. aprila v Rogaški Slatini.

M. K.; STA

