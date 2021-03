Obnovljena dvorana kulturnega doma čaka na obiskovalce

24.3.2021 | 12:50

Foto: E. Žagar - Občina Mirna

Mirna - Dvorana mirnskega kulturnega doma je s pomočjo projekta Eko-up postala tehnološko bogato opremljen kreativni center za vse generacije, ki bodo tu lahko pridobivale in delile nova znanja, se zabavale in aktivno preživljale svoj prosti čas, sporočajo iz občine.

Dvorana ima novo elektroinštalacijo in opleskane stene, na obnovljenih odrskih deskah stoji nova jeklena konstrukcija s scensko razsvetljavo, ki jo sestavlja 56 reflektorjev, in novimi gledališkimi zastori. V dvorani je tudi profesionalno ozvočenje z multimedijo, ki omogoča dvoransko in odrsko videoprojekcijo.

»Uporabnikom smo tako zagotovili prenovljeno in tehnološko naprednejšo dvorano. Vzpostavili smo kreativni center, kjer se bodo lahko družile in si izmenjavale izkušnje, znanja in ideje vse generacije. Želimo si, da bi to postal prostor, v katerem bi razvijali socialno podjetništvo in zelene podjetniške ideje, ki bodo obogatile raznolikost kraja. Hkrati pa bomo imeli Mirnčani tu tudi možnost za druženje in kreativno preživljanje prostega časa,« je ob tem povedala strokovna sodelavka za izvajanje projektov na mirnski občinski upravi Elvira Žagar.

Prva faza projekta EKO-UP je stala 115 tisoč evrov, celotni projekt pa je ovrednoten na dobrih 133 tisoč evrov. Vzpostavljanje odličnih pogojev za razvoj kreativnega mišljenja in zelenih idej ter spodbujanje njihovega prenosa v prakso v višini 80 odstotkov (nekaj več kot 88 tisoč evrov) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi javnega poziva preko LAS Dolenjska in Bela krajina.

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo že v prihodnjih mesecih vsi zainteresirani povabljeni na zanimive delavnice, ki so del druge faze projekta in bodo usmerjale udeležence v razvoj zelenih idej ter spodbujanje njihovega razvoja in implementacije, še sporočajo iz mirnske občine. Delavnice bodo organizirali partnerji v projektu, in sicer Komunala Trebnje d.o.o., AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p. in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje.

M. K.

