VIDEO: Dan inovativnosti TPV

Novo mesto - Dan inovativnosti so v podjetju TPV Automotive letos priredili že osmič, kljub danim razmeram se mu niso želeli odpovedati. So pa ga zaradi omejitev v povezavi z epidemijo covid-19 letos prvič izvedli prek spleta.

Potekal je pod krovnim naslovom »Umetnost inoviranja«. »Pri svojem delu delujemo predvsem na osnovi znanosti,« je v svojem uvodnem nagovoru povedal dr. Ivan Erenda, direktor TPV AUTOMOTIVE, d. o. o., »a med področjema znanosti in umetnosti je kar nekaj močnih vezi, med katerimi je tudi inovativnost. Ko namreč v znanost poseže ustvarjalnost, se rodi inovacija,« je dodal.

Iskrice ustvarjalnosti je tako skozi celoten dogodek netil strasten abstraktni umetnik Rajko Požar, ki je v TPV Automotive zaposlen že 20 let. V zadnjih letih se je v prostem času intenzivno posvetil tudi slikarstvu in od takrat razstavljal že na številnih koncih sveta. Prejel je tudi odmevno nagrado Art Expo 2019. Z vklopom v njegov domači studio so med dogodkom lahko opazovali njegovo ustvarjanje z uporabo inovativnih tehnik in orodij, ki si jih je za ta namen naredil kar sam.

Inovacij izredne razmere ne zaustavijo

V preteklem letu, ko je celoten svet presenetila pandemija covid-19, so v TPV AUTOMOTIVE, kot sporočajo, dokazali, da jih na področju inovativnosti ne morejo zaustaviti niti izredne razmere: s strani zaposlenih so prejeli 7 prebojnih izboljšav; vsako delovno uro je bil podan nov idejni predlog; odprli so pet raziskovalnih projektov s področja razvojno naprednih rešitev in elektrifikacije, prejeli osem nagrad za inovativnost, med njimi tudi nacionalno zlato priznanje za inovacijo Gospodarske Zbornice Slovenije; skupaj je bilo lani nagrajenih kar 44 njihovih inovatorjev.

Z regionalnim in nacionalnim zlatom nagrajeno inovacijo »Univerzalna robotska »bin picking« celica«, ki je novost v svetovnem merilu, je na dogodku predstavil Boštjan Piletič, direktor raziskav in razvoja. Skozi napredke in trende na področju inovativnosti pa je gledalce tudi letos popeljal Krunoslav Šimrak, direktor razvojno-prodajnega sektorja. Poudaril je, da se v Evropski uniji nakazuje pozitiven trend uporabe in vpeljave e-mobilnosti, ter opozoril na postcovidne spremembe produkcijskih sistemov in dobaviteljskih verig, ki iz GLOBAL-izacije prehajajo v GLOKAL-izacijo – prehod na lokalno proizvodnjo in vključevanje lokalnih dobaviteljskih verig. S tem pa večji pomen dobiva tudi integracija lokalnih procesov inovativnosti.

Odkar so v Skupini TPV leta 2007 začeli sistemsko beležiti podane inovativne predloge, so jih njihovi sodelavci podali že več kot 19.000. Skupno so prejeli 75 nagrad za inovativnost. Vpeljali so popolnoma digitaliziran proces pridobivanja oz. oddajanja inovativnih predlogov, ki je omogočen tako prek intranet portala kot tudi prek pametnih telefonov. Leta 2019 so proces inoviranja še okrepili z ustanovitvijo inovativnega centra in zagonom platforme za odprto inoviranje TPV Innovation Station. S tem so naredili še korak naprej na področju odprtega inoviranja in sodelovanja z zunanjimi partnerji. Uspešno so vzpostavili partnerstva z lokalnimi inkubatorji in razvojnimi centri, sporočajo iz podjetja.

Med inovativnimi predlogi, podanimi v lanskem letu, je sedemčlanska komisija izbrala najkoristnejša inovativna predloga posameznika in tima, ki sta bila realizirana v letu 2020. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog posameznika je prejel Boštjan Dobovšek za predlog Odlitek battery tray, kot najkoristnejši inovativni predlog tima v letu 2020 pa je bil izbran predlog: Sledenje varilnega robota dejanski zvarni regi, ki so ga podali: Edvin Jankovič, Boštjan Piletič, Marko Malnarič.

»Pri inoviranju, torej ustvarjanju novih rešitev, je prvi pogoj za podajanje idej posameznikovo znanje. Zato je spodbujanje izobraževanja za nas zelo pomembno,« je poudaril mag. Marko Gorjup, direktor TPV GROUP, in najavil podelitev nagrade Martina Severja. Nagrado v Skupini TPV podeljujejo že od leta 2012, njen pobudnik pa je bil Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega sveta TPV GROUP. Za nagrado se potegujejo najboljše diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije ter druga strokovna dela. Prejemnik nagrade za leto 2020 je Aljaž Rebselj za diplomsko nalogo Ogrevanje stanovanjske hiše s kombinacijo solarnih kolektorjev in pečjo na pelete (Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru). Diplomsko delo po mnenju komisije predstavlja koristen prispevek k naboru znanj in kompetenc pri izvajanju investicijskih projektov in učinkoviti rabi energije.

Priznanja za zaključeno izobraževanje so prejeli tudi vsi sodelavci, ki so v preteklem letu zaključili izobraževanje: Mojca Kumelj, Matej Mikolič, Aljaž Rebselj, Anže Hribar, Milibor Bjelošević, Deja Škrabec, Boštjan Piletič in Veljko Goleš.

NAGRAJENCI IN OPIS NAGRAJENIH PREDLOGOV

Nagrada za najkoristnejši inovativni predlog posameznika v letu 2020:

Ime inovativnega predloga: Odlitek battery tray CMA

AVTOR: Boštjan Dobovšek

OPIS: Pri inovaciji gre za izdelavo odlitka, ki v prvotno zaradi zahtevanih 90° naklonov med posameznimi površinami tehnološko zgolj s postopkom litja ni bil izvedljiv, pač pa je zahteval dodatno strojno obdelavo. Problem se je pojavil predvsem na zgornjih površinah, kjer je stik s pokrovom baterije, ter na površinah za priključitev napajalnih in hladilnih sistemov. V sodelovanju s kupcem je avtor predloga uspel izdelati dizajn, ki je za litje tehnično izvedljiv in ne zahteva dodatne strojne obdelave površin.

Nagrada za najkoristnejši inovativni predlog tima v letu 2020:

Ime inovativnega predloga: Sledenje varilnega robota dejanski zvarni regi

AVTORJI INOVATIVNEGA PREDLOGA: Edvin Jankovič, Boštjan Piletič, Marko Malnarič

OPIS: Aplikacija Sledenje varilnega robota dejanski zvarni regi (ang. Online seam tracking), se uporablja za korekcijo trajektorije robota in spreminjanje varilnih parametrov v primeru prevelikih reg oz. razmakov med odpreški. Kamera, ki je montirana pred gorilnikom za varjenje, robotu definira dejansko zvarno rego in sporoča mesta reg med odpreški. Ob pojavu večje rege kamera pošlje signal robotskemu krmilniku in varilnemu izvoru, ta pa spremeni parametre na predhodno naučen scenarij. Oprema za sledenje varilnega robota dejanski zvarni regi se bo integrirala na ključne projekte v TPV AUTOMOTIVE.

Nagrada Martina Severja:

Prejemnik: Aljaž Rebselj

Za diplomsko nalogo: Ogrevanje stanovanjske hiše s kombinacijo solarnih kolektorjev in pečjo na pelete.

Izobraževalna ustanova: Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru

Obrazložitev: Avtor v nalogi obravnava aktualno tematiko vezano na okoljsko osveščenost in učinkovito rabo energije pri načrtovanju in gradnji objekta. V nalogi so sistematično predstavljena izhodišča za učinkovito načrtovanje in gradnjo objektov: idejna zasnova objekta, viri energije, gradbeni materiali, regulativa in informacijska orodja kot podpora odločanju. Na osnovi izhodišč je izdelan odločitveni model in predlagana končna rešitev, ki upošteva tudi ekonomski vidik gradnje. Vsebina naloge in njeni zaključki so za Skupino TPV uporabni zaradi aktualnih investicij in gradnje novih proizvodnih in poslovnih prostorov, ozaveščanja pri načrtovanju procesov in zagotavljanja rezultatov glede na okoljske smernice avtomobilske industrije, ki stremi k zmanjševanju CO2 emisij in posledično učinkoviti rabi energije. Diplomsko delo predstavlja koristen prispevek k nabor znanj in kompetenc pri izvajanju investicijskih projektov.

