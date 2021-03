Rajnar priznal krivdo: Za mučenje živali družbenokoristno delo

24.3.2021 | 09:15

Alojz Rajnar (foto: arhiv; B. B.)

Trebnje - »Ne morem priznati, da sem to naredil v polni zavesti, namenoma, je pa res bilo tako,« je nekoliko stežka, a vendarle, Alojz Rajnar na okrajnem sodišču v Trebnjem v petek priznal krivdo za mučenje živali na svoji kmetiji na Krtini v okolici Velike Loke.

Sodnica Tadeja Predanič je pri izreku sodbe v celoti sledila predlogu tožilstva in Rajnarja obsodila ne leto dni in dva meseca zaporne kazni, ki pa jo bo nekdanji predsednik Turistično konjeniškega društva Krtina lahko odslužil z 840 urami dela v splošno korist.

Blaga depresivna epizoda

Tak je bil dogovor med obrambo in tožilstvom, do katerega sta strani prišli po tistem, ko je svoje izvedensko mnenje o Rajnarju izdelal izvedenec psihiatrične stroke dr. Peter Pregelj. Poročilo za Rajnarja ni bilo ugodno. Njegov zagovor je temeljil na zatrjevanih psihičnih težavah in izgorelosti, zaradi katerih naj ne bi bil sposoben primerno poskrbeti za živali - konja in šest bikov - ki so zaradi zanemarjanja več mesecev trpele neznosne muke.

Težave Rajnarja niso bile tako hude, izhaja iz izvedenskega mnenja, da za živali ne bi mogel poskrbeti. Izvedenec je pri njem res potrdil ponavljajočo se depresivno motnjo v blagi depresivni epizodi, zaradi katere pa njegova sposobnost razumevanja dejanja in bila bistveno zmanjšana.

»Zaradi ugotovljene blage depresivne epizode bi obtoženec res potreboval večji napor za posamezne aktivnosti, a to ni imelo takega vpliva, da vsakodnevnih opravil na kmetiji ne bi mogel izvesti. Če bi se za to odločil, bi bil sposoben poskrbeti zanje,« je v obrazložitvi kaznovalnega predloga poudarila okrajna državna tožilka Gordana Vertuš Knez in izpostavila, da Rajnar v kazenskem postopku sploh ni pokazal kritičnosti do svojih dejanj, ampak je le kritiziral delo inšpektorjev.

Več v jutrišnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

Boris Blaić