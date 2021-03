Pijan v ograjo

24.3.2021 | 08:45

Minulo noč so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in nato odšel. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 44-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki je kraj nesreče zapustil, je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev uvedli prekrškovni postopek.

Žeja

Sinoči nekaj po 20. uri je na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel zaboj piva.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 164 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in sprožitve signalno varnostne naprave.

M. K.