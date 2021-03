Tretji val ni upešal, številke pozitivnih so neizprosne; v MO Novo mesto 27 novih okužb

24.3.2021 | 11:30

Včeraj so v Sloveniji opravili 6979 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1288 okužb, je sporočila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 855. V bolnišnici zdravijo 500 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 99. Umrlo je devet covidnih bolnikov.

Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 18,5 odstotka, dan prej je bil 19,5-odstoten.

Po besedah Maje Bratuša, ki vodi vladne novinarske konference o aktualnem stanju glede covida-19, današnji podatki žal kažejo, da se epidemiološke razmere poslabšujejo. Število potrjenih okužb je najvišje po 9. februarju, ko so potrdili 1336 okužb.

Število hospitaliziranih je v primerjavi z dnevom prej padlo za sedem, na intenzivni negi pa zdravijo tri covidne bolnike več. Iz bolnišnice so odpustili 52 bolnikov, 54 pa so jih sprejeli.

Kljub današnjemu zmanjšanju števila covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, pa se je trend zasedenosti bolniških postelj v zadnjih dneh obrnil navzgor, je na novinarski konferenci opozorila Bratuša.

Še vedno se nahajamo v oranžni fazi, saj pogoja za vstop v rumeno fazo nista izpolnjena. Rumeno so sicer obarvane tri regije, posavska, jugovzhodna in primorsko-notranjska, a je po besedah Bratuše posavska regija edina, ki še izpolnjuje pogoje.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je število covidnih bolnikov z včerajšnjih 27 upadlo na 24 (enega so sprejeli in jih štiri odpustili).

Jugovzhodna Slovenije - V občini Novo mesto so včeraj zaznali 27 novih okužb, Črnomelj 10, Kočevje in Šentjernej 9, Trebnje 8, Ribnica 6, Semič 5, Metlika in Žužemberk 3, Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog-Trebelno in Šenterupert 2, Mirna, Sodražica in Mirna Peč 1.

Posavje - Brežice 10 novih okužb, Krško 8, Sevnica in Radeče 5.

Sedemdnevno povprečje okužb na dan se je s torkovih 829 povečalo na 855.

Minuli torek (prejšnji teden) je bilo denimo na testih za koronavirus zaznanih 1111 pozitivnih, včeraj torej 1288, kar predstavlja 16 odstotni skok.

Vlada se bo danes o nadaljnjih ukrepih odločila tudi na podlagi teh številk.

M. K.