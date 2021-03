Delavcu v Vipapu stisnilo roko, gorelo na več koncih

24.3.2021 | 18:30

V podjetju Vipap Krško je malo pred poldnevom pri opravljanju del delavcu stisnilo roko. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu in reševalcem NMP Krško ter poškodovanega prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMPK Krško so težje poškodovanega na kraju medicinsko oskrbeli in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice.

Gorela slama, suhe veje, debla, saje …

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu je malo pred 11. uro je gorela suha slama na deponiji na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov in volumna okoli 100 kubičnih metrov.

Okoli dveh popoldne pa so v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu goreli kupi suhih vej in debla dreves. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na skupni površini okoli sto kvadratnih metrov.

Po sanaciji na požarišču so malo po osmi uri zjutraj v Velikem Dolu ponovno začela tleti drva in krma. Gasilci PGD Veliki Kamen so na kraju z vodo zalili kraj požarišča.

Ob 10.21 pa je v naselju Orešje nad Sevnico gorela podrast na travnato gozdni površini. Požar na površini okoli 550 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Sevnica.

V dimniku stanovanjskega objekta v Križah v občini Brežice so ob 12.18 zagorele saje. Gasilci PGD Križe 1999 in Spodnja Pohanca so požar pogasili, očistili dimniško tuljavo in pregledali okolico dimnika.

Udrla se je zaščitna rešetka

V ulici Mestne njive v Novem mestu se je ob 11.25 udrla zaščitna rešetka na svetlobnem jašku zaklonišča v večstanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto so jašek pokrili in mesto označili s trakom. Za dokončno sanacijo bo poskrbel upravljavec objekta.

