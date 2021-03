Na Okrožnem sodišču v Krškem pripad vseh zadev lani manjši za približno desetino

25.3.2021 | 11:15

Krško - Na Okrožnem sodišču v Krškem se pripad vseh zadev v lanskem covidnem letu ni bistveno zmanjšal in je bil v primerjavi s predlani za celotno okrožje nižji za približno desetino. Za okoli desetino je bilo nižje tudi število rešenih zadev. Sodišča tega okrožja so pripad obvladovala 99-odstotno, število nerešenih zadev pa je zraslo za osem odstotkov.

Predsednik Okrožnega sodišča v Krškem Gojmir Pešec je ocenil, da so podatki za posamezna področja in po posameznih sodiščih slabši. Ker na sodiščih zaradi epidemije covida-19 niso mogli razpisovati narokov, so nekatera rešila manj pripada kot predlani.

Na posameznih sodiščih krškega okrožja so sicer lani rešili od treh četrtin do 85 odstotkov pripada. Ker pet mesecev niso mogli razpisovati obravnav in reševati zadev, pa so slabši izid zabeležili predvsem na kazenskem, pravdnem in nepravdnem področju.

Zaradi zamrznitve materialnih in procesnih rokov ter vladnih ukrepov na gospodarskem področju povečanja pripada stečajnih zadev lani niso zaznali, je dodal predsednik.

Ker sodniki med razglašeno epidemijo, razen v nujnih zadevah, niso mogli izvajati narokov za glavne obravnave, zaslišanj in drugih narokov, je bilo sicer delo sodišča lani omejeno. Delo pa je bilo manj ovirano v sodnih postopkih, pri katerih ni bilo treba izvajati narokov, predvsem pri zemljiškoknjižnih in izvršilnih postopkih.

Delovanje sodišč je bilo omejeno tudi zaradi okužb zaposlenih na sodiščih, odsotnosti zaradi varstva otrok in karanten. Zaradi okužb strank, prič in drugih udeležencev v sodnih postopkih je bilo ovirano tudi reševanje nujnih zadev.

V zvezi z organizacijo dela na sodišču so zaradi epidemije sicer sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe. Med drugim tudi omejitve glede števila navzočih v razpravnih dvoranah. Pri tem niso imeli večjih prostorskih težav in so naroke opravljali v razpravnih dvoranah na sodišču, medtem ko bodo morali pri nekaterih letošnjih narokih z veliko udeleženci najeti večje prostore.

Zaradi okužbe z novim koronavirusom je jeseni zbolelo 26 zaposlenih na sodišču, v karanteni pa jih je pristalo 56. Izpad zaradi njihove odsotnosti so sicer obvladali, več težav pa so imeli zaradi odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok. Njihovo odsotnost so delno nadomestili z organizacijo dela od doma, je še zapisal Pešec.

STA; M. K.

