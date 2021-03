Avto na streho, voznik pa odkorakal; pogrešani se je ponoči vrnil domov

25.3.2021 | 07:00

Takole so brestaniški gasilci včeraj gasili nad Termoelektrarno Brestanica. ''Previdno z ognjem v teh suhih, vetrovnih dneh,'' so ob tem zapisali. (foto: PGD Brestanica)

Včeraj ob 16.35 uri so v Čužnji vasi, občina Mokronog-Trebelno, začeli akcijo iskanja pogrešane osebe. V iskalni akciji, ki jo koordinira policija, sodelujejo vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije ter gasilci PGD Velika Strmica in Trebelno. Pogrešane osebe do večera niso našli, z iskanjem so nameravali nadaljevati danes, a je oseba ponoči sama prišla domov.

Avto na streho, voznika pa nikjer

Ob 17.15 je v naselju Gorenje Kamenje pri Dobrniču, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo obrnili na kolesa in postavili na cesto. Voznik je že pred prihodom gasilcev zapustil kraj nesreče, vzrok nesreče bodo raziskali policisti.

Dvakrat pomoč helikopterja

Ob 13.36 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala poškodovano osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana

Ob 13.39 je v Brežicah posredoval helikopter Slovenske vojske s ekipo HNMP iz Ljubljane, od koder so prepeljali novorojenčka z inkubatorjem v UKC Ljubljana.

Gorelo v naravi



Ob 17.41 je ob Elektrarniški cesti v Brestanici, občina Krško, zagorelo v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so pogasili požar podrasti na površini okoli 25 arov.

Ob 20.18 je v Kočevju pri železniški postaji gorela trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini približno 200 kvadratnih metrov.

Ob 15.57 je ob Kopališki ulici v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, na manjši površini gorela trava. Pred prihodom gasilcev PGD Višnja Gora je trava dogorela. Gasilci so področje le še zalili z vodo.

Ob 14.29 so na območju Travne gore v občini Sodražica goreli podrast, grmovje in nekaj dreves na površini okoli 4 hektarjev. Požar so pogasili gasilci PGD Sodražica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu RO. Partizanska pot .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC, izvod Desno;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC izvod Krasinec levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. STRMICA;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Mali Kamen Okrog med 8:30 in 10:00 uro in na območju TP Črete med 10:30 in 12:00 uro.

M. K.