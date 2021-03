ŠD SU tudi po treh krogih še brez poraza, Krka pa brez zmage

25.3.2021 | 08:25

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; ŠD SU)

V 1. SNTL moški so v včerajšnjih tekmah tretjega kroga več uspeha imele gostujoče ekipe, ki so zabeležile tri zmage. Vodilna Kema Puconci je v derbiju kroga v gosteh brez izgubljenega niza premagala do tega kroga prav tako neporaženo Xiom Muto, novomeški ŠD SU pa ljubljanski Kajuh Slovan. Krka je tudi po treh odigranih krogih še brez zmage, saj je doma z 1:5 izgubila proti Fužinar Inter Diskontu, medtem ko je branilec naslova državnega prvaka, Maribor, doma s 5:1 premagal Arrigoni. Do svoje letošnje zmage je prišel Mengeš I, ki je bil s 5:3 boljši od Savinje I.

ŠD SU je do novih točk prišel po zaslugi dveh zmag bratov Uroša in Jureta Slatinška in ene Jožka Omerzela.

Krki na začetku letošnje sezone ne gre vse po načrtih, saj je praznih rok ostala tudi proti Fužinar Inter Diskontu. Za prvo presenečenje je poskrbel mladi Kristijan Žiga Žigon, ki je s 3:2 premagal najboljšega domačega igralca, Lorencija Lupulescuja, ki je v nadaljevanju sicer premagal Aljaža Godca, vendar je bila to tudi edina zmaga za Novomeščane. Za ravensko ekipo je Žigon premagal še Tilna Novaka, do dveh zmag je prišel tudi Mitja Horvat, eno pa je dodal še drugi mladenič v vrstah Fužinar Inter Diskonta, Aljaž Godec.

Izidi tretjega kroga 1. SNTL moški

