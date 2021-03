Z delom inšpektorata niso zadovoljni

25.3.2021 | 12:10

Nataša Rajak in Marjan Hribar na sinočnji seji občinskega sveta.

Območje Klevevža je od lani lepo urejeno in še bolj obiskano, kar predstavlja že problem.

Svetnik Brane Zoran (v sredini) je zelo zavzet za urejen Klevevž.

Bela Cerkev - Na sinočnji seji občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki je kot vedno v času epidemije potekala v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi, so se svetniki med drugim seznanili z delom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.

Vodja in glavna inšpektorica Nataša Rajak je predstavila delo v lanskem letu ter načrte za letos, največ kritičnih besed pa je bilo slišati v zvezi s Klevevžom.

Klevevž velja za izjemno turistično točko šmarješke občine - izvir termalne vode, ki ima vse leto toplo vodo od 21 do 25 stopinj Celzija, je naravna vrednota, ki spada v Naturo 2000. Zadnja leta je vse bolj obiskan, obiskovalci prihajajo od vsepovsod in občina Šmarješke Toplice je lani poskrbela za novo podobo. Obnovili so pešpoti, ograjo, zamenjali informacijske table, postavili koše za smeti, stojala za kolo, mize, klopi, obnovili mostiček ter uredili kopališče.

Z odlokom so vzpostavili nov režim, tako da je največji problem zdaj promet. In na to je letelo največ kritik v zvezi z MIR-om.

»Prejšnjo nedeljo je bilo za cesto parkiranih kakih 50 avtomobilov. Obiskovalci hodijo kar po travnikih, problem so psi, smeti, vzdrževanje … Težave so, občani kličejo, vas pa nikjer. Tu ste zatajili. Predlagam vašo večjo prisotnost na terenu ob vikendih in praznikih, ko bo lepo vreme,« je odločno dejal svetnik Brane Zoran.

Razprava je bla pestra, župan Marjan Hribar pa je bil jasen: »Od MIR-a, katerega soustanovitelj smo, pričakujemo in zahtevamo, da opravlja svoje delo. Ker smo turistična občina, gre tudi za delo preko vikenda. Tako kot naše gostilne in ostali turistični ponudniki, bodo morali takrat na delo tudi inšpektorji in redarji. Sicer bomo ustanovili svojo službo, k čemur se vse bolj nagibamo.«

Besedilo in foto: L. Markelj

