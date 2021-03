Revozova proizvodnja danes in jutri stoji

Novo mesto - V novomeškem Revozu so zaradi pomanjkanja elektronskih delov oz. čipov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, danes zaustavili proizvodnjo. Ta bo stala še jutri, nadaljevali jo bodo v ponedeljek. Pomanjkanje elektronskih delov je sicer svetovni problem, na katerega vpliva poraba elektronike ob pandemiji covida-19, so pojasnili v Revozu.

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je povedala, da se je problem z dobavo elektronskih delov že dlje napovedoval in da je povezan s skokom uporabe elektronskih naprav med pandemijo novega koronavirusa.

Težave se lahko ponovijo

Težavo sicer za svoje tovarne globalno rešuje matični Renault in zaloge oz. pošiljke elektronskih delov razporeja po posameznih tovarnah. "Ne gre za enkraten problem, in lahko se zgodi, da bo moral Revoz proizvodnjo za kakšen dan zaustaviti tudi še aprila," je dodala.

Proizvodnjo bodo vnovič pognali v ponedeljek in sicer obe izmeni, dopoldansko in popoldansko. Danes in jutri pa ne dela celotna tovarna oz. so doma ostali vsi zaposleni v Revozu, je še povedala Bašek Zildžovićeva.

V Revozu so sicer zaradi porabljene zaloge sestavnih delov za Renaultov model twingo, ki jih izdeluje v začetku leta v požaru prizadeti Treves iz Biča pri Trebnjem, konec januarja proizvodnjo že zaustavili za nekaj dni.

Revoz proizvaja v dveh izmenah, v približno dveh tretjinah kot edina Renaultova tovarna izdeluje model twingo, izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart. Dnevno izdela nekaj več kot 700 vozil. Zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi.

