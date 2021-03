Rok Zorko ne bo več vodil brežiške nogometaše

25.3.2021 | 09:20

Rok Zorko (Foto: R. N., arhiv DL)

Brežice - Včeraj je z zapisom na svojem Facebook profilu presenetil Rok Zorko, ki se sporočil, da odstopa z mesta glavnega trenerja članske ekipe, ki v drugi ligi trenutno zaseda četrto mesto.

Da v Brežicah nekaj ni vse v najlepšem redu, je bilo moč slutiti že po uvodni tekmi spomladanskega dela prvenstva. Brežičani so presenetljivo z 1:3 doma izgubili proti ekipi Vitanest Bilje. »Zagotovo se je videlo, da imamo določene težave. Nismo bili osredotočeni na igro. Na začetku nismo mogli razviti svoje igre, saj je bil nasprotnik zelo kompakten in agresiven. Preveč je bilo napak, izgubljali smo pomembne dvoboje, da bi lahko bili bolj nevarni. Ko pa smo vzpostavili ravnovesje, je bil zaostanek že prevelik. Vemo, kaj moramo popraviti, predvsem pa moramo biti vsi z glavo pri stvari,« je za Dolenjski list po tekmi dejal Zorko.

Predsednik kluba Peter Gramc je za naš časopis danes povedal, da je Zorko že po sobotni tekmi podal odstop, ki so ga v klubu včeraj tudi sprejeli. »V klubu smo mu hvaležni za vse, kar je naredil. V zgodovino brežiškega kluba bo zapisan z zlatimi črkami. Vrata mu bodo vedno odprta,« je še dodal Gramc. Na vprašanje, kdo bo novi trener, odgovarja, da so ga že izbrali, vendar imena še ni želel razkriti, ker še usklajujejo nekatere podrobnosti. Predsednik je povedal le, da gre za slovenskega trenerja.

Spodaj objavljamo celoten (nelektoriran) zapis Roka Zorka, ki ga je objavil na Facebooku:

»Pride čas in trenutek, ko se je bolje posloviti, pa čeprav po tako uspešni jeseni!

Ko je vse kazalo, da živimo novo posavsko nogometno pravljico, se je po novem letu vse postavilo na glavo!

Da se malo spomnimo ... V nekaj mescih smo v članski ekipi NK Brežic 1919 skupaj s Slavišo Dvorančičem, Ivanom Kožulom in Benjaminom Levakom dobesedno preporodili Brežiški nogomet. Besede najstarejšega člana naše ekipe Robija Drugoviča po eni izmed jesenskih tekmah povedo vse: Takšen nogomet se v Brežicah še ni igral! Ne želim hvaliti nas samih, vendar nikoli ne bom pozabil štirih čudovitih in uspešnih mesecev v Brežicah. Ko sedaj pogledam nazaj je bilo res čarobno ... Kot se reče kratko, a sladko!

Zakaj?

Zato ker:

- smo v enem mescu poleti sestavili domačo ekipo, s katero se je lahko povezal vsak Posavec in še posebej Brežičan;

- zaupali smo mladosti, imeli v povprečju najmlajšo ekipo v ligi;

- nanizali smo 12 tekem brez poraza in 8 zaporednih zmag v prvenstvu 2.SNL ter prezimili na visokem 4. mestu;

- naredili prvi profi prestop iz NK Brežice, ko je Ester Sokler decembra prestopil v Celje za denar poleg tega pa so nekateri prvoligaški klubi pokazali zanimanje še za nekaj naših igralcev;

- ker smo vedno, ko smo stopili na igrišče, kazali povezanost, predanost in na koncu veliko medsebojno zaupanje.

Prepričan sem, da to ne bi bil vrhunec naše zgodbe (pa je bil), saj smo bili vsi skupaj na čelu s fanti našpičeni, da nam uspe še veliko več. Ničesar mi ni žal, ničesar ne obžalujem, vseeno pa mi je bilo najtežje zapustiti nogometaše, ki so vedeli, da smo skupaj naredili tektonske premike.

V trenutni situaciji sem povlekel edino pravo potezo. Odstop iz mesta trenerja članske ekipe NK Brežic, je bila moja odločitev že pred sobotino tekmo proti Bilju in to bi izvedel, ne glede na to kako se bi/je le-ta končala. Vodstvo sem predčasno večkrat opozoril in z mojo dokončno odločitvijo jasno povedal, da stvari okoli članske ekipe niso niti približno, kot so bile jeseni. Oziroma niso takšne, da se lahko zgodba z menoj na čelu uspešno nadaljuje.

Moja odločitev je bila hkrati lahka in zelo težka. Lahka ker sem se rešil vseh nejasnih dogovorov z 'novinci' v klubu in težka zaradi tega, ker sem vsak dan 8 mesecev vesel prihajal na stadion v Brežice. Veselil me je vsak trening oziroma nov korak h končnemu cilju in napredku malo že 'moje' ekipe. In to je tisto, kar bom najbolj pogrešal poleg Svitkota in Adota.

Verjemite, da bom danes mirno in mogoče še malo nasmejano zaspal, ker vem, da smo skupaj naredili veliko dobrega za Brežice. In zato se vam vsem skupaj lepo zahvaljujem in vas pozdravljam.

Tri, štiri Brešce!!!«

R. N.