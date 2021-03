Huda delovna nesreča 19-letnika, za njegovo roko se borijo v UKC-ju; po padcu s strehe v smrtni nevarnosti

25.3.2021 | 10:00

Včeraj nekaj pred 12. uro se je zgodila delovna nesreča v krškem Vipapu, kjer se je pri delu s strojem hudo poškodoval 19-letni delavec. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa je bil zaradi posebno hudih telesnih poškodb odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico, državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo, ki so prišli na kraj nesreče.

Kot smo poročali že včeraj, je delavcu stisnilo roko.

Okoli 16.30 pa so bili policisti PP Krško obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu in je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 42-letni moški v Malem Podlogu delal na strehi gospodarskega objekta in padel z višine okoli šestih metrov. O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico, državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Poškodovani udeleženki nesreče

Včeraj nekaj po 8. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov med Mirno in Gomilo. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 79-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 69-letni voznici. Lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v zdravstveni dom.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Policisti so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči pri Dobrniču, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Ugotovili so, da je 42-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakonito prestopili mejo

Policisti so na območju Novega mesta prijeli štiri državljane Afganistana in dva državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dva skrita med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.