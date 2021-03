Slab dan, znova krepko čez 1000 novih okužb; Posavje edino z 'rumenimi' kriteriji

25.3.2021 | 13:00

Foto: Bobo

Včeraj so v Sloveniji po vladnih podatkih ob 6432 PCR testih potrdili 1164 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 18,1-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 501 bolnik, kar je eden več kot dan prej, intenzivno terapijo pa jih potrebuje 106, kar je sedem več kot dan prej. Umrli so štirje bolniki s covidom-19.

Včeraj so opravili tudi 27.645 hitrih antigenskih testov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je naraslo na 882, po torkovih podatkih je namreč znašalo 855.

Po podatkih sledilnika je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 11.517 oseb.

V SB Novo mesto je danes 26 covidnih bolnikov (včeraj 24) - tri so sprejeli in enega odpustili.

Posavje edino z 'rumenimi' kriteriji

Večina slovenskih regij še vedno ostaja obarvanih oranžno, so se pa na podlagi včerajšnje odločitve vlade koroška, goriška in obalno-kraška statistična regija obarvale rdeče. Posavska regija je tako edina, ki trenutno še izpolnjuje kriterije za rumeno fazo ukrepov.

Kot je še dejala Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco o covidu-19, se 14-dnevna pojavnost okužb na ravni države še vedno povečuje in trenutno znaša 544,8. Najvišja pojavnost ostaja v regijah, ki so po novem obarvane rdeče.

Povečuje se tudi sedemdnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev, ki na ravni države znaša 293,8.

Skupaj je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 60 oseb, iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih 55 bolnikov. Po besedah Bratuše je še vedno opazen trend povečevanja zasedenosti bolnišničnih postelj, tako na oddelkih navadne nege kot na oddelkih intenzivne terapije. Na navadnih oddelkih se trenutno zdravi 395 bolnikov, kar je sicer nekaj manj kot dan pred tem.

Bratuša je izpostavila tudi podatke o okužbah po posameznih občinah, kjer izstopajo Nova Gorica, kjer so potrdili kar 61 novih okužb, Ajdovščina (15), Šempeter in Vrtojba (13), Sežana (17), Koper (26), Piran (10), Celje (37), Velenje (17), Žalec (18), Domžale (22), Litija (12), Grosuplje (18), Ivančna Gorica (16), Jesenice (19), Kranj (23), Kranjska Gora (12), Radovljica (13), Novo mesto (20), Ljubljana (169) in Maribor (69).

Kot je še dejala Bratuša, bo vlada najkasneje v nedeljo dokončno obravnavala predloge svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, predsedniku republike Borutu Pahorju pa predlagala, da še pred tem skliče sestanek s predsedniki in vodij poslanskih skupin vseh parlamentarnih strank.

Žohar Čretnikova: Število primerov angleške različice se je podvojilo, na Koroškem skoraj potrojilo

Doslej so v Sloveniji potrdili 831 primerov angleške različice novega koronavirusa. Ta različica eksponentno raste iz tedna v teden, v zadnjem tednu se je skoraj podvojila, na Koroškem pa skoraj potrojila, je danes povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.

Angleška različica tako predstavlja že 33,6 odstotka vseh vzorcev, ki so jim v laboratorijih sekvencirali genom in s tem ugotavljali, za katero različico virusa gre. Doslej so izvedli 3404 sekvence, kar je po besedah Žohar Čretnikove več kot denimo v Avstriji. V zadnjem tednu so potrdili dodatne štiri primere južnoafriške različice ter sedem nigerijske različice virusa.

Poleg primerov angleške različice so doslej potrdili 27 primerov t. i. nigerijske različice in skupaj 25 primerov južnoafriške.

Novih primerov brazilske različice novega koronavirusa ni bilo, doslej so v Sloveniji potrdili le en primer te različice, pred nekaj tedni.

Delež angleške različice narašča v vseh regijah, je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 povedala Žohar Čretnikova. V jugovzhodni Sloveniji in savinjski regiji se je pojavnost te različice skoraj podvojila, v koroški regiji skoraj potrojila.

Glede na to, da se je za angleško različico pokazalo, da je bolj kužna oz. se hitreje širi, je po njenem mnenju realno pričakovati, da bo ta različica potiskala epidemično krivuljo navzgor.

Sicer pa so se odločili, da bodo opravljali sekvenco vzorcev vseh covidnih bolnikov, ki se zdravijo na oddelkih za intenzivno terapijo, da bi lahko potem tudi ugotavljali, ali angleška različica povzroča morebiti težji potek covida-19.

M. K.; STA