FOTO&AVDIO: Romski družini zgorela hiša, dobili stanovanjski kontejner, a ga danes zavrnili

25.3.2021 | 13:55

Romi, ki so živeli v tej hiši (na sliki), ki so jo v ponedeljek uničili ognjeni zublji. Menda naj bi šlo nekaj narobe pri električni napeljavi, morda je bil kratek stik...

Nataša Hudorovac

Hiša je črna gradnja, kot menda vse romske hiše v naselju na Trdinovi cesti.

Bogdan Miklič

Šentjernej - V ponedeljek popoldne ob 16.19 je na Trdinovi cesti v Šentjerneju zagorelo v pritličju stanovanjske hiše na Trdinovi cesti, največjem romskem naselju v šentjernejski občini.

Zagorela je ena od starejših hiš, v kateri so bivale tri družine Hudorovac in Kelc, med njimi je eden mladoletni otrok, 12-letni Tilen.

Zaenkrat ni znano, zakaj je prišlo do požara, kot pove ena od stanovalk hiše Nataša Hudorovac, naj bi prišlo do električnega stika.

»Zaslišala sem vpitje, stekla pogledat, gorele so že stopnice, skratka, hiša je bila takoj v ognju. Vsi smo le tekli ven in se rešili ter klicali pomoč, vmes pa gasili z vodo, a se ni dalo nič. Hitro je vse zgorelo,« pove Hudorovčeva.

Ognjene zublje je kljub prizadevanjem več gasilskih enot - na pomoč so prišli prostovoljni gasilci iz PGD Šentjernej, Vrhpolje in Groblje - še podžigal močan veter, tako da je bilo njihovo delo oteženo, lahko so gasili le z vzhodne strani.

Kot pove poveljnik štaba CZ občine Šentjernej Boštjan Košir, je hiša, ki je črna gradnja, velika osem krat šest metrov, v celoti uničena, požar se je razširil tudi na drvarnico ob objektu."Pozno so poklicali na pomoč, bilo je že vse v ognju, ko smo prišli," doda.

Stanovalci so ostali brez dokumentov, brez oblačil, ... in brez strehe nad glavo, zdaj živijo na prostem oz. se stiskajo v sosedovi baraki brez vode in elektrike ali pri sorodnikih, so povedali ob našem obisku, ko so čakali na bivalni kontejner.

Prišel kontejner, a ga niso nikamor postavili



Nataša Hudorovac pove, da so zadovoljni, da v težki situaciji niso ostali sami.

Civilna zaščita Republike Slovenije naj bi jim danes na dvorišču na pobudo Zveze Romov za Dolenjsko, Sveta romske skupnosti in Zveze za razvoj romske skupnosti postavila bivalni kontejner, a se je nepričakovano zapletlo.

Košir je povedal, da namestitev bivalnega zabojnika ovirata omejen prostor in ozka ulica. Bivalnik je sicer prispel v Šentjernej, a ga na mesto ob pogoreli hiši z manjšim vozilom niso mogli dostaviti. Začelo se je iskanje kake druge lokacije v romskem naselju, našli so neko ploščad, s katero pa se spet nekateri niso strinjali. Pogorelci želijo bivalni kontejner na dvorišču in nikjer drugje, tako da so ga zavrnili in po burnem dogajanju, ko se je zbrala množica Romov, prišel je tudi župan Jože Simončič, ki je bil ogorčen nad takim obnašanjem, odpeljali. Zdaj ni jasno, kaj se bo zgodilo.

"Solidarnost živi, tudi ko gre za Rome, ni nobene izjeme. Tudi mi smo začeli takoj zbirati za pogorelce. Romi bodo potem pogorišče pospravili in treba se bo odločiiti, ali postaviti novo hišo ali kako drugače rešiti stanovanjski problem," pove Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko.

Pogorelcem je po besedah Brajdičeve pomagala še OŠ Šentjernej, ki jim je organizirala topel obrok, romska svetnica Darka Brajdič, pomoč je obljubila tudi Občina Šentjernej.

Vzrok in višino škode požara bodo ocenile pristojne službe.

Besedilo in foto: L. Markelj

