Ni predaha za gasilce

25.3.2021 | 18:10

Popoldne je gorelo v gozdu na Poganškem vrhu v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so bili aktivirani ob 16.28. Gorelo je suho listje in podrast na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Gasilci so požar pogasili.

Ob 14.48 je pri Kerinovem Grmu, občina Krško, gorela suha trava. Gasilci PGE Krško so požar na skupni površini okoli 3500 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 13.10 je v Zavratcu, občina Sevnica, zagorelo tovorno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Studenec.

Ob 14.10 je zagorela trava v Kočevski Reki, občina Kočevje. Gasilci PGD Kočevska Reka so pogasili požar na okoli 700 kvadratnih metrih.

Minometna mina in strelivo

Okoli pol dvanajste so našli neeksplodirano ubojno sredstvo v gozdu pri naselju Vrhpeč v občini Mirna Peč. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije, sta v prisotnosti policije na kraju najdbe nadzorovano uničila minometno mino kalibra 45 mm in sedem kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

B. B.