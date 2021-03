Novo mesto bi bilo dojenju prijazno

25.3.2021 | 20:50

Tatjana Pavlin, Sara Tomšič in Andreja Tekauc Golob. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto se poteguje za naziv dojenju prijazno mesto. Gre za nacionalni projekt, v katerem poleg Novega mesta sodelujejo Mislinja, Slovenj Gradec in Kranj. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič, bodo v okviru programa Dojenju prijazno Novo mesto do konca avgusta prihodnje leto na Mestni občini Novo mesto skupaj s partnerji Splošno bolnišnico Novo mesto, Zdravstvenim domom Novo mesto ter Dolenjskimi lekarnami izvajali aktivnosti predstavitvene, prilagoditvene, izobraževalne ter senzibilizacijske narave in ob sodelovanju s številnimi novomeškimi organizacijami dosegli višjo raven ozaveščenosti nosečnic, staršev ter splošne populacije o pomenu in prednostih dojenja. Projekt poteka pod okriljem UNICEF Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in Ministrstvom za zdravje.

»S tem želimo na eni strani zagotoviti čim višjo stopnjo informiranosti pri odločitvi za polno dojenje, na drugi strani pa vplivati na ozaveščenost javnosti o dobrobiti dojenja in zvišati raven strpnosti do hranjenja otrok na javnih mestih. Nihče izmed nas ne obeduje v toaletnih prostorih, zato je prav, da se ljudje zavedajo, da dojenje v javnosti ni sramotno temveč le osnovna potreba naših najmlajših soobčanov,« je na predstavitvi projekta povedala Sara Tomšič.

Cilj projekta je, da bo v prihodnjih dveh letih čim več institucij, gostinskih lokalov in javnih zavodov v svojih prostorih uredilo ustrezna mesta za dojenje.

Predstojnica oddelka za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto Tatjana Pavlin je predstavila dosežke novomeške bolnišnice na tem področju: »V Splošni bolnišnici Novo mesto smo med prvimi v Sloveniji pridobili naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica in Dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Oba naziva tudi uspešno vzdržujemo. Opažamo pa, da je informacij v zvezi dojenjem sicer na pretek v raznih oblikah, vendar so dostikrat neenotne ali celo zavajajoče. Želimo si, da bi nosečnice, doječe mamice in vsi zainteresirani imeli možnost pridobiti informacije in svetovanje v skladu z najnovejšimi strokovnimi dognanji in v okolju, ki je naklonjeno dojenju. Projekt Dojenju prijazno mesto je idealno nadaljevanje naših prizadevanj.«

Na novinarski konferenci sta sodelovali tudi pediatrinja Andreja Tekauc Golob in mednarodna pooblaščena svetovalka za laktacijo in predsednica UNICEF-ovega nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja Renata Vettorazzi.

I. V.