Začetek urejanja komunalne infrastrukture na Senovem

26.3.2021 | 07:05

Podpis pogodbe (foto: Občina Krško)

Krško - V okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Krško v tem letu nadaljuje izgradnjo kanalizacije in priključkov na območju Senovega. Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar so včeraj podpisali pogodbo za dela povečanja stopnje priključenosti na kanalizacijski sistem na Senovem. Dela se bodo po fazah na posameznih odsekih začela v aprilu in zaključila junija 2023. Skupna vrednost projekta znaša 1, 2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 65 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države, sporočajo iz občine.



Na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem ulic oz. odsekov ulic - po terminskem planu v letošnjem letu odseka Bohorske in Rudarske ceste, v letih 2021 in 2022 severni del Tomšičeve ceste, Cesta 3. julija in Cesta bratov Zorko, v letih 2022 in 2023 pa dva odseka na Cankarjevi cesti.

Dela, ki bodo obsegala novogradnjo fekalne kanalizacije, na nekaterih odsekih tudi širokopasovne povezave in meteorne kanalizacije, bosta po odsekih izvajala družbi Kostak in AGM Nemec.

Sicer pa občina z izgradnjo kanalizacije in priključkov v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save nadaljuje tudi v Leskovcu pri Krškem, še sporočajo iz Krškega.

M. K.