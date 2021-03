Stražani imajo nov statut občine: občinski svet bo imel manj članov, volitve po večinskem sistemu

26.3.2021 | 08:10

Nov statut so svetniki podtrdili soglasno. (Foto: M. Ž.)

Župan Dušan Krštinc in v.d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji v drugem branju sprejeli statut Občine Straža, ki je temeljni akt občine. Ta glede na sedanjega prinaša pomembne spremembe, in sicer zmanjšuje število članov občinskega sveta iz trinajst na enajst, s čimer se posledično spreminja tudi volilni sistem iz proporcionalnega v večinski sistem. Novost je tudi obvezno letno sklicevanje zbora občanov, ustanavljanje krajevnih odborov in nova ureditev področja delovanja nadzornega odbora.

Med drugim so sprejeli tudi zaključni račun občine za lani. Tako so imeli dobrih 3,8 milijona, kar predstavlja 74 odst. glede na sprejeti proračun, in malo več kot 3,6 milijone odhodkov, te so glede na veljavni proračun realizirali v višini 64 odstotkov. Investicijski odhodki so lani znašali malo manj kot 1,3 milijona evrov, kar le 44 odst. glede na sprejeti proračun.

Potrdili so tudi letne programe športa, kulture, in socialnega varstva, tako za sofinanciranje programov na področju kulture namenjajo nekaj več kot 18.000 evrov, na področju socialnega varstva nekaj več kot 10.300 evrov in za programe športa 50.000 evrov. Razpise bodo objavili v aprilu. Med ostalim so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora in o stanju varnosti v občini.

