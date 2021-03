Jabolko navdiha herojem korone; skupni zmagovalec izbora novomeški dijak Tim Baumkirher

Tim Baumkirher s predsednikom Bprutom Pahorjem (foto: ŠC Novo mesto)

Vsi heroji (foto: Nebojša Tejić/STA)

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj vročil priznanje jabolko navdiha 17 posameznikom, ki so jih v akciji Heroji korone izbrali bralci regionalnih spletnih medijev. Repliko jabolka navdiha so po Pahorjevih besedah prejeli v znak hvaležnosti za srčna dejanja, brez katerih ne bi tako dobro premagovali epidemije covida-19.

Bralci slovenskih regionalnih spletnih medijev so v akciji za heroje korone izbrali tiste posameznike, ki so se z dobrimi deli v boju proti epidemiji covida-19 posebej odlikovali in tako pomagali tistim, ki so potrebovali pomoč, so sporočili iz predsednikovega urada.

"Obstajajo posamezniki, kot ste vi, ki težke občutke spreminjajo v upanje," je poudaril predsednik Pahor ob vročitvi jabolka navdiha junakom človečnosti in upanja. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo njihova ravnanja naletela na občudovanje in pri drugih spodbudila željo, da prav tako pomagajo.

V imenu prejemnic in prejemnikov priznanja se je predsedniku zahvalil 19-letni dijak Tim Baumkirher iz Tržišča, dijak novomeške Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki je skupni zmagovalec akcije. Poudaril je, da prejemniki razumejo priznanje kot dodatno potrditev, da delajo prav.

Tim je prejel jabolko navdiha za nesebično pomoč pri oskrbi okuženih starostnikov ter kolegialnost in solidarnost do sodelavcev v domu starejših v Zidanem Mostu.

Za njegovo delo je širša slovenska javnost izvedela po zapisu na šolski spletni strani Šolskega centra Novo mesto, v katerem je opisal svoj delovni dan s kovid bolniki v Trubarjevem domu upokojencev. Prepričan je, da je njegov poklic tehnik zdravstvene nege pravi poklic in ponosen je nanj.

Prejemnice in prejemniki replike priznanja so poleg njega še Žiga Bizjak za požrtvovalno delo na covidnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Renata Brdnik za vnemo pri šivanju in podarjanju zaščitnih mask in Lara Črnko za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin in zbiranje računalnikov, ki so učencem olajšali učni proces.

Prav tako so med prejemniki Monika Dobrijevič za premagovanje težav in snovanje rešitev za kakovostno izvajanje pouka na daljavo, Denis Jerot in Mateja Danilovič za brezplačne tople obroke tistim, ki si jih sami niso mogli zagotoviti, Katja Koren Ošljak za izvedbo akcije Nihče brez, ki je številnim šolarjem omogočila ustrezno računalniško opremo za šolanje na domu, ter Saša Markoja Popelar in Robert Markoja za požrtvovalno prostovoljno pomoč pri prevozih hrane oskrbovancem mariborskega doma starejših v rdeči coni.

Prejemniki priznanja so še Boštjan Mrzlak za prostovoljno pomoč preobremenjenim in izgorelim sodelavcem na covidnih deloviščih Splošne bolnišnice Murska Sobota, Barbara Novak za pomoč socialno šibkim posameznikom, družinam, brezdomcem, materinskim domovom in kriznim centrom, Bojan Povše za skrbno organiziranje vsakodnevnih prevozov kosil otrokom iz socialno šibkih družin in Alen Sever za nesebično pomoč pri oskrbi bolnikov v rdeči coni Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Za čudovito življenjsko energijo, ki navdihuje in premaguje vse ovire, je dobitnica priznanja tudi Matilda Vernik, Blaž Zmazek ga je dobil za idejo o vzpostavitvi platforme Razlagamo.si, ki pomaga odpravljati neenake pogoje učencev in dijakov pri poučevanju na daljavo, Olga Zver pa za požrtvovalno skrb za čisto perilo in oblačila oskrbovancev Doma starejših Lendava.

Predsednik Pahor je že 29. marca lani jabolko navdiha virtualno podelil vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo čim bolj normalno.

Replike priznanja je že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ob obiskih pri njih. Na posebnih slovesnostih pa jih je vročil klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem - negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom, tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika, prodajalkam in prodajalcem ter sodelavkam in sodelavcem projekta Sledilnik za covid-19.

Tokratna vročitev priznanja je bila 11. po vrsti. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo predsednik republike nadaljeval tudi v prihodnje, so še navedli v uradu.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Zahvala Tima Baumkirherja Zahvala Tima Baumkirherja