Za migranta poskrbeli reševalci; preglasen ostal brez zvočnikov

26.3.2021 | 10:10

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj popoldne obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. 35-letni kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvijo, zato so mu z zvočnike zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Begunca v bolnišnico

V minuli noči so brežiški policisti na območju Čateža ob Savi izsledili in prijeli državljana Bangladeša, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Zaradi slabega zdravstvenega stanja tujca so na kraj poklicali reševalce, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Štirje skriti med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Tatvini

V Drnovem je med 23. 3. in 25. 3. nekdo iz odprte garaže stanovanjske hiše odpeljal kolo rdeče barve znamke Scirocco.

V Ivančni Gorici so vlomili v gradbeni kontejner in ukradli orodje in elektromaterial. Škoda znaša okoli 2000 evrov.

M. K.