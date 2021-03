Colariča zamenjal Gorjup

26.3.2021 | 11:40

Marko Gorjup (foto: arhiv; TPV Automotive)

Novo mesto - Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so te dni potekale volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice, zaradi trenutnih epidemioloških razmer po pošti.

Člani upravnega odbora so Andrej Bajuk, TEM Čatež, Nevenka Bašek Zildžović, Revoz, Andrej Baškovič, Treves, Stanislav Blatnik, Nolicom, Jože Bobič, Bobič Yacht Interior, Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, Jože Colarič, Krka, Mojca Črtalič Andolšek, FerroČrtalič, Boštjan Gaberc, Mikrografija, Sonja Gole, Adria Mobil, Marko Gorjup, TPV GROUP, Brane Kastelec, Termerka, Igor Kastelic, REM; Anton Konda, Keko - oprema, Ivan Kralj, Arex, Igor Kržan, Polje harmonije, Borut Šterbenc, Kolpa Metlika.

Člani nadzornega odbora so: Franc Frelih, Plasta, Igor Jarc, Cablex plastik, Radko Luzar, L-Tek.

Novi predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je postal Marko Gorjup iz TPV GROUP, ki bo na tem mestu zamenjal dolgoletnega predsednika gospodarske zbornice Jožeta Colariča iz novomeške Krke.

Štiriletni mandat upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika zbornice začne teči 24. aprila.

Iz zbornice ob tem sporočajo: ''Jože Colarič je zbornico izjemno uspešno in skrbno vodil štirinajst let. Vodenje zbornice mu je bilo zaupano na ustanovni skupščini prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, 23. aprila 2007 na Otočcu. V obdobju njegovega vodenja smo končno dobili avtocestno povezavo z Ljubljano, opravili številne aktivnosti na področju prometne, elektroenergetske in vodne infrastrukture, kar bo v naslednjih letih omogočilo gradnjo 3. razvojne osi - južni del, bistveno izboljšanje elektroenergetske oskrbe gospodarskih družb v regiji in dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju osrednje Dolenjske. Jože Colarič si je ves čas prizadeval tudi za razvoj visokega šolstva v regiji. Velik pomen je dajal tudi spodbujanju regijske inovativnosti in zastopanju drugih interesov regijskega gospodarstva. Za njegov prispevek se mu člani zbornice in zaposleni iskreno zahvaljujemo.''

Skupščina članov bo predvidoma 10. junija na Otočcu.

M. K.