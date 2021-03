Koliko so jih polovili včeraj?

26.3.2021 | 14:00

Simbolna fotografija (foto: Profimedia)

Včeraj so v Sloveniji opravili 6637 PCR testov in potrdili 1032 okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 15,5-odstoten, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan pa znaša 895. V bolnišnicah se zdravi 500 covidnih bolnikov, na intenzivni terapiji 108. Včeraj je umrlo deset covidnih bolnikov.

V četrtek so testirali manj ljudi in tudi potrdili manj okužb kot dan prej. Potrdili so 132 okužb manj kot v sredo, delež pozitivnih testov je bil za 2,6 odstotne točke nižji.

V bolnišnicah se zdravi bolnik manj kot v četrtek, intenzivno terapijo pa potrebujeta dva več kot dan prej.

Iz bolnišnic so v četrtek v domačo oskrbo odpustili 30 bolnikov, kar je 25 manj kot dan prej. Umrlo je šest bolnikov več kot v sredo.

Sedemdnevno povprečje se je povišalo s sredinih 882 na 895 potrjenih primerov na dan.

Med regijami se edino Posavje še uvršča v rumeno fazo glede na povprečje okužb, tri regije (koroška, goriška in obalno-kraška) pa se uvrščajo v rdečo fazo. Ostale so v oranžni.

Jugovzhodna regija - včerajšnje v okužbe po občinah:

Novo mesto 9, Kočevje 8, Ribnica 7, Trebnje 6, Metlika in Straža 5, Črnomelj in Šentjernej 4, Mirna Peč in Šentrupert 4, Žužemberk in Semič 2, Škocjan, Mokronog-Trebelno in Šmarješke Toplice 1.

Posavska regija: Brežice 9, Krško 5, Sevnice 3, Radeče 2, Kostanjevica na Krki 2.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 29 covidnih bolnikov - v primerjavi z včerajšnjim dnem so jih tri nove sprejeli.

M. K.