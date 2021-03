Podgoršek v Posavju o načrtih in posledicah epidemije v kmetijstvu

26.3.2021 | 16:00

Jože Podgoršek (STA)

Krško/Sevnica - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je na delovnem obisku v Posavju danes seznanil s stanjem v kmetijstvu v tej regiji, z razvojnimi načrti in posledicami, ki jih v kmetijsko-živilskem sektorju pušča epidemija covida-19. Pogovori so tekli tudi o novem programskem obdobju evropske skupne kmetijske politike.

Podgoršek se je v Krškem sestal s tamkajšnjim županom in ožjim vodstvom občine. V ospredju pogovora je bil projekt namakanja Krškega polja, s katerim bi zagotovili nujne oz. boljše pogoje kmetovanja na tem področju. Minister in župan sta se dogovorila, da z namenom spodbujanja kmetov, da pristopijo k soglasjem, ministrstvo in občina podpišeta pismo o nameri za izgradnjo namakalnega sistema, so po obisku sporočili s kmetijskega ministrstva.

V Občini Sevnica je bil v ospredju pregled stanja v kmetijstvu na tem območju, beseda je tekla tudi o posledicah in škodi po naravnih nesrečah in drugih aktualnih vsebinah. V pogovoru so pozornost namenili tudi naročanju hrane v lokalne zavode, še posebej pa so izpostavili primer dobre prakse kmečke tržnice Sevnica, kjer občina izvaja raznolike projekte, financirane s sredstvi EU.

Podgoršek je obiskal tudi Kmečko zadrugo Sevnica, kjer so ga seznanili s poslovanjem zadruge v času epidemije ter primerom dobre prakse na področju javnih prehranskih obratov. Razgovor je tekel tudi o administrativnih preprekah, s katerimi s srečujejo pri povezovanju z lokalnimi skupnostmi oz. javnimi zavodi in s tem povezanimi javnimi naročili.

Prav tako se je minister mudil v sevniški osnovni šoli, kjer je bila osrednja pozornost namenjena pomenu uveljavitve načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih oz. njihovim dobrim praksam pri oskrbi z lokalno hrano. V pogovoru so izpostavili tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.

Terenski obisk je minister zaključil z obiskom ekološke kmetije, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom in zelenjadarstvom. S sogovorniki je Podgoršek tudi izmenjeval informacije glede vsebin in izhodišč priprav na novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, so še dodali na kmetijskem ministrstvu.

STA/M. K.