Odprli nove prostore Podjetniškega inkubatorja Kočevje

26.3.2021 | 18:15

Kočevje - V Kočevju so danes odprli prostore nove stavbe Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ki se nahaja v gospodarski coni LIK. Investicija v vrednosti 1,7 milijona evrov je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Odprtje nove stavbe sta pospremila državna sekretarja Ajda Cuderman in Andrej Čuš. Ob tej priložnosti so skupaj z županom dr. Vladimirjem Prebiličem obiskali tudi podjetja Yaskawa, Koles in Melamin, ki so v fazi priprav na nove investicije. Vodstvo občine je predstavilo tudi uspešen razvoj zelene turistične destinacije Kočevsko in načrte za ureditev Unesco območja pragozda Krokar, so sporočili z Občine Kočevje.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Cudermanova v uvodnem nagovoru ob odprtju nove stavbe izpostavila, da na gospodarskem ministrstvu velik poudarek namenjajo mladim podjetniškim iniciativam. Da območje potrebuje nove prostore podjetniškega inkubatorja, po njenem mnenju pove veliko o podjetniški aktivnosti v kočevski občini ter o pozornosti, ki jo tukaj namenjajo ustvarjanju svetle prihodnosti za mlade.

»Župan dr. Vladimir Prebilič je izpostavil, da je nova sodobna stavba Podjetniškega inkubatorja Kočevje pomembna spodbuda lokalnemu gospodarstvu, saj prinaša še kako potrebne poslovne prostore za nadaljnji razvoj podjetij in inovacij, hkrati pa inkubator z novo stavno v coni LIK postaja tudi pomembno podjetniško vozlišče,« so navedli v sporočilu za javnost.

Cilj investicije je vsaj šest podprtih podjetij do konca leta 2022 in vsaj 15 novo ustvarjenih delovnih mest v podprtih podjetjih. Hkrati pa tudi zagon in delovanje novih inovativnih podjetij ter omogočanje možnosti za izobraževanje in usposabljanje. S tem se sledi cilju večje zaposljivosti in gospodarskega razvoja na Kočevskem.

V novi sodobno opremljeni stavbi inkubatorja se na okoli 1600 kvadratnih metrih razprostira šest proizvodnih prostorov, sedem pisarn, prostor za sodelo, predavalnica in sejna soba, laboratorij za nove tehnologije, soba z računalniki ter dve večji večnamenski dvorani. »Da je bil takšen objekt z novimi poslovnimi prostori zares potreben, se je pokazalo že z javnim pozivom za potencialne najemnike, saj so bili prostori takoj zapolnjeni. Nekaj podjetnikov pa ostaja tudi v prostorih Inkubatorja na stari lokaciji. Podjetniški inkubator Kočevje ima trenutno 38 inkubiranih podjetij,« pravijo na občini Kočevje.

R. N., foto: Vasja Marinč, Občina Kočevje

